Uděláme všechno pro to, aby Fico nevládl, řekl Šimečka

„Volby vyhrál Smer. Je to velmi špatná zpráva pro Slovensko. Ještě horší by byla, pokud by se Ficovi podařilo sestavit vládu. Naším cílem stále zůstává, a uděláme pro to všechno, aby se to nestalo,“ prohlásil Šimečka.

Liberální proevropské PS a Smer-SD se liší například v názoru na pokračování vojenské pomoci Ukrajině, která se brání ruské agresi, nebo na posílení práv komunity LGBT+.

Podle Šimečky nyní existují dvě možné koalice. Jednu by vedl Smer–SD, druhá by se skládala z PS a dalších partnerů a měla by více mandátů než ta, kterou by vytvořil Smer.

Při sestavování koalice bude mít zřejmě rozhodující slovo strana Hlas–SD Petera Pellegriniho, která skončila třetí. Šimečka ale vyloučil, že by Pellegrinimu kvůli spolupráci nabídl funkci premiéra.