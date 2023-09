Polskou volební kampaň opanovalo zdražování. Vláda přidává důchody, opozice chce odblokovat evropské peníze

„Poláci chtějí pro polské rodiny podporu státu v horších časech a hodně pracovních míst. To je to, co děláme,“ uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki ze strany Právo a Spravedlnost (PiS). Kabinet drží nulové DPH na základní potraviny, rodinám navýší měsíční příspěvek na dítě na v přepočtu čtyři tisíce korun. Vyplácí mimořádné třinácté a tři týdny před volbami i čtrnácté důchody.

Zdražování je pro voliče v Polsku zásadním problémem. „Fazole jsem loni kupoval tak za sedm zlotých, teď dvanáct,“ prohlásil jeden z obyvatel Varšavy. „A ještě více to cítím při platbách za nájem, elektřinu nebo plyn,“ míní jiná žena z hlavního města. Vláda dosud reagovala výplatou různých dávek a v kampani slibuje, že s tím nepřestane.

Polský státní dluh se blíží k ústavní hranici

„Kabinet podle kritiků přiměl státní podnik PKN Orlen, aby snížil ceny paliv – s cílem do voleb srazit ukazatel zářijové inflace pod deset procent,“ řekl zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos. Experti upozorňují, že státní rozpočet je i vlivem masivního zbrojení napjatý.

„V příštím roce bude stát dlužit přes dva biliony zlotých (10 bilionů korun). Blížíme se k nepřekročitelné ústavní hranici dluhu,“ upozornil ekonom a bývalý vicepremiér za lidovou stranu Janusz Piechociński.

Podle opozičního bloku Občanská Koalice (OK) se peníze vynakládají neúčelně. „Vybudovali nové ambulance? Máme více lékařů? Máme více škol, učitelů?“ položil řečickou otázku volební lídr OK Donald Tusk. Tématem drahoty opozice v kampani mobilizuje voliče. Slibuje úspory, ale i to, že některé dávky ponechá. Vyřešením sporu s Bruselem o právní stát chce odblokovat evropské peníze.

„Opozice by jistě učinila Bruselu mnohé další ústupky a tím spíš by ty peníze do Polska přitekly,“ domnívá se politolog Andrzej Anusz z Instytutu Józefa Piłsudskiego. Podle zářijového průzkumu až polovina polských voličů očekává, že po volbách nová vláda navzdory proklamacím zvýší daně.