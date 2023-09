Evropanům chybí digitální dovednosti, potřeba jsou experti na IT technologie, ukazuje zpráva

„Jestliže chce Česko hrát prim, jestli chce být skutečně na špici, tak musí přidat v řadě faktorů,“ upozornila v Bruselu místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

„Mělo by co nejlépe využít těch skoro 50 miliard korun, které má z Evropské unie k dispozici na digitalizaci. Tyto peníze se mají dočerpat do roku 2026, takže je to docela velký spěch,“ dodala Jourová s tím, že doufá, že tuto „šanci Česko nepromarní“.

Své digitální cíle pro rok 2030 si Evropská unie stanovila již dříve. Patří mezi ně například, že by základní digitální dovednosti mělo mít minimálně osmdesát procent populace. Mezi základní digitální dovednosti patří zpracování informací, komunikace, vytváření digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů. Specialistů v oboru informačních technologií by pak do této doby mělo být dvacet milionů, přičemž by měl být stejný poměr žen a mužů.