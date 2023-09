Šéf TikToku mě ujistil, že data nebudou opouštět Evropu, řekla Jourová. EU to bude prověřovat

Jourová tvrdí, že se tak dává čínským a zejména americkým firmám najevo, že to Evropa „myslí vážně“. „V Evropě se bude nadále podnikat podle evropských pravidel, která jsou přísná, leč spravedlivá. Jsou tam vysoké pokuty. Myslím, že evropský trh jim bude vždy stát za to, aby se přizpůsobili,“ myslí si. Pamatuje si prý „zděšení v Silicon Valley“, když se spouštělo GDPR, dnes ale vidíme, že pravidla jsou dodržována a pokud ne, přicházejí právě pokuty.

Jourová prohlásila, že firmy se budou muset podřídit, pokud budou chtít využívat bohatého evropského trhu. Například u TikToku na evropském území jsou obavy o nebezpečí dětí či přetahovaní dat do Číny. „Dostala jsem od šéfa TikToku ujištění, že data nebudou opouštět Evropu,“ sdělila s tím, že tomu důvěřuje, ale bude se to také prověřovat.

Evropská komise také zveřejnila seznam šesti velkých internetových společností, které musejí splňovat pravidla digitální normy DMA. Pět firem je ze Spojených států, a to Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms a Microsoft, šestou je čínská společnost ByteDance, která vlastní platformu TikTok. Firmy budou muset dodržovat nová pravidla, jejichž smyslem je lépe ochraňovat podnikání jejich menší konkurence. Pro spotřebitele by také mělo být jednodušší snadno se odhlásit ze služeb dané platformy.

„Nechceme skenování lidí“

V řádů měsíců má být hotový kodex pro umělou inteligenci, kam by se mohla připojit G7, Brazílie, Indie či Ukrajina. Má to být kodex pro vývojáře a technologické firmy, který bude vyžadovat absolutní transparentnost. Také odstupňuje rizika s tím, aby se technologie nepoužívala diskriminačně či neomezovala svobodu.

Vyvstává zde prý také otázka, jaké nástroje dát do ruky policii a prokuratuře, aby s pomocí této technologie vyšetřovaly trestnou činnost a různá nebezpečí pro národní bezpečnost.

„V momentě, kdy dáte do ruky policii možnost v reálném čase skenovat obličeje lidí na ulici a pak to někde skladovat pro případ, že by se někde něco stalo v budoucnu, je to pro pojetí evropské svobody a evropského práva na soukromí opravdu hodně hořká pilulka a nechceme to,“ sdělila s tím, že tohle Komise navrhla zakázat vyjma použití ve vypjatých situacích. Některé státy by však chtěly mít silnější nástroje, třeba Francie, která se potýká s pouličním násilím.