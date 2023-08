Ukrajinci prý pravidelně přeplouvají Dněpr. Malé týmy se brodí močály a vzdorují nepříteli

The Kyiv Independent tak podotýká, že řeka Dněpr se v Chersonské oblasti de facto stala přirozenou geografickou frontovou linii. List také zmiňuje úterní výsadek do osady Kozači Laheri, která se nachází asi 27 kilometrů severovýchodně od Chersonu na východním břehu Dněpru, podobné mise prý probíhají už měsíce.

„Saldo se pravděpodobně záměrně snažil vyvrátit tvrzení o ukrajinské přítomnosti v této oblasti, aby se vyhnul panice v ruském informačním prostoru,“ podotkl ISW. Institut se zatím zdržuje jasných potvrzení ukrajinské přítomnosti na levém břehu. Ukrajinští představitelé se k operacím v této oblasti nevyjádřili, vhled do nich však poskytl čtvrteční článek na serveru The Kyiv Independent.

Nespolehlivé čluny a močály

„Naším prvním úkolem bylo namířit pozornost Rusů na nás, a ne na Cherson. Dělali jsme všechno proto, abychom je zaměstnali natolik, aby nebombardovali město,“ sdělil velitel. Menší skupiny se prý navíc hodí pro takové operace, při nichž je třeba překročit kilometr širokou řeku. Každý tým se tak skládá z ostřelovače, obsluhy minometu a dronů a také specialistů na miny. Ideální je počet pěti vojáků, aniž by čluny byly moc těžké a pomalé.

„Nejtěžší je dostat se na druhý břeh. Čluny se někdy chovají nevypočitatelně, kdy vám selže motor a zůstanete trčet uprostřed řeky za bílého dne,“ cituje list velitele jednotky. Jakmile se tým dostane na druhou stranu a loď je ukryta na bezpečném místě, přichází však další zkouška, uvádí server.

„Bažiny, všude jsou za***né bažiny,“ podotkl velitel. Bojovníci se tak prodírají kilometry močálů zamořenými komáry a hledají vhodnou pozici, kde by se mohli přibližně na týden utábořit. Jakmile překročí frontovou linii, musí být kdykoliv připraveni k boji, zároveň však obsluhují průzkumné bezpilotní letouny, aby aktualizovali informace pro ukrajinské dělostřelectvo, či odstranili miny pro možný budoucí průlom.

Nejisté územní zisky

Problémem na místě, které v případě nepřátelské palby nelze rychle opustit, je i orientace. Článek popisuje jednu z misí, při níž Rusové mrtvého ukrajinského vojáka posadili do polohy, při níž vypadal pouze jako zraněný – mělo to posloužit jako návnada pro jeho kolegy, kteří by tak spadli do léčky. Někteří z ukrajinských vojáků z těchto misí prý také byli zajati a územní zisky jsou příliš nejisté.

Pokud by se však Ukrajině podařilo obsadit pozice na východním břehu, znamenalo by to „změnu hry“, píše server. Rusko by totiž bylo nuceno přesunout jednotky ze Záporoží, aby posílilo právě obranu okupované části Chersonské oblasti. Výhodné by prý bylo zajistit pozice u zničeného Antonivského mostu, to se ale prý nepodařilo kvůli nedostatečné podpoře ukrajinského dělostřelectva.

Nyní by prý Ukrajinci u Dněpru potřebovali více modernějších člunů, pokud mají významněji postoupit a vytvořit flotilu. Když se totiž loď převrátí, bojovníci mohou jen omezeně plavat ve studené řece, když na sobě mají dvanáctikilové neprůstřelné vesty. Kolik lodí v místě momentálně hlídkuje, Ukrajinci podle listu neprozradili.