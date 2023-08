Děti se musely modlit a vyrazit bosé na pouť, popsala Markíza praktiky v trnavském sirotčinci

Náboženské praktiky v trnavském Centru pro děti a rodinu se nelíbily ani personálu, ani profesionálním pěstounům. Rozhodli se proto o nich promluvit. „V každé skupině byl zvolený jeden zástupce dětí. Nazvali je strážní andělé, měli děti motivovat, svolávat a vést večer při modlitbě,“ sdělila televizi Markíza anonymně jedna ze zaměstnankyň dětského domova, kde vyrůstají děti od čtyř do osmnácti let.

Její kolegyně popsaly, že se děti musí modlit ráno i večer, čtou z bible a mají strach, že budou potrestány, pokud neuposlechnou. K modlení a čtení z bible údajně ředitelka děti nutila, i když byly u svých náhradních rodičů.

„Venku bylo hezky, chtěli jsme jít ven. A dítě má sedět u notebooku a modlit se růženec? Budou k tomu mít do budoucna víc odpor,“ míní pěstounka.

Pouť do Bosny a návštěva exorcisty

Když se blížil konec školního roku a děti měly naplánované školní výlety, ředitelka dětského domova rozhodla, že její svěřenci musí absolvovat pouť do Medžugorje v Bosně a Hercegovině. Děti ve věku šesti let tam podle Markízy chodily v horku bosé po kamenech a musely se modlit. Měl to být jejich celodenní program, během kterého si nesměly odpočinout.

„Když některému z dětí bylo špatně, tak se zeptaly, jestli si mohou odpočinout. Ale odpověděli jim, že to nejde, protože v sobě mají ďábla, a ten z nich musí odejít,“ přiblížila zaměstnankyně domova.

Jedno z dětí se svěřilo personálu, že je v něm duch, který ho „nutí páchat zlo“. „Tato situace se řešila duchovní formou, návštěvou u pána, který je údajně exorcista,“ vypověděla zaměstnankyně, která kvůli těmto událostem podala trestní oznámení.

Ředitelka domova se k věci zatím nevyjádřila. „Duchovní program je zastavený a v podstatě zrušený,“ řekla novinářům její zástupkyně.

„Vedení centra ani dnes nechtělo informace komentovat – program ale musí na základě nařízení ihned ukončit. Podle generální prokuratury nutilo děti k náboženským praktikám proti jejich vůli a porušovalo tak osobní svobody,“ přiblížil zahraniční zpravodaj ČT Jan Šilhan. Případem se dál zabývá trnavská policie.