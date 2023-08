S oblibou čisté energie rychle přibývá odpadu. Firmy z použitých solárních panelů berou sklo i měď

Do největšího recyklačního závodu v USA, který se nachází v arizonské Yumě, proudí použité solární panely ze šesti sběrných míst po celém kontinentu. Pracovníci je pak třídí podle značky a míry poškození. Některé mají jen pár prasklin ve skle, které mohl způsobit silný vítr.

Takové panely společnost opraví a za nižší cenu nabídne znovu ke koupi. „Nechceme je hodit na skládku. To je to poslední, co chceme. Pořád je v nich život. Je jim 25 až 30 let. Něčí odpad se vždy ukáže být pokladem pro jiné,“ míní ředitel společnosti We Recycle Solar Adam Saghei.

Vytěžit, co to jde

Panely, které už opravit nejdou, zaměstnanci rozeberou na součástky. Vytěží z nich sklo, měď, stříbro, hliník a další cenné materiály, které následně odkupují stavební nebo čisticí společnosti – třeba rozbité sklo se hodí k pískování.

„Je rozdíl, jestli je sklo speciálně vyrobené pro nás, nebo jestli je použité a my ho pak znovu využijeme v naší výrobě. Nové sklo je mnohem dražší než to recyklované,“ podotkl zakladatel společnosti Big Bear Commercial Blasting Erick Speiginer.