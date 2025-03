Huntington měl v lecčem pravdu, naději vidím v jednotě Západu, říká anglista

Americký politický teoretik Samuel Huntington ve svém díle Střet civilizací z konce devadesátých let předvídal rozpad Ukrajiny a její rozparcelování na východ a západ. Tvrdil také, že proces nebude pokojný. Překladatel díla do češtiny Ladislav Nagy se domnívá, že v lecčem měl Huntington pravdu. Uklidňuje ho ale prý, že nezpochybňuje jednotu západní civilizace.

„Rusko nemělo v ruce karty“

Ne všechny předpovědi podobných myslitelů se ale naplní – jako například ten Francise Fukuyamy, který hovořil o naději, že se liberální demokracie stane cílem, ke kterému budou země směřovat. Fukuyama následně tento výhled upřesňoval a připouštěl, že neměl pravdu.

S tím, že ne všechny prognózy se naplní, Nagy souhlasí. Upozorňuje, že v době, kdy Huntington začal knihu psát, bylo Rusko v podstatě ze hry. „Jak by řekl (americký prezident) Donald Trump, v té době nemělo v ruce žádné karty. A možná i to se promítá do té knihy. Možná, že si Samuel Huntington v té době ani nedokázal uvědomit, že Rusko dostane šanci se nějak znova vrátit do hry a být významným geopolitickým hráčem, což navzdory jeho ekonomickým problémům nepochybně dnes je,“ poznamenal.

Trump a Huntington

Huntington podle něj také možná úplně neodhadl to, že některé země, jako například Spojené státy, mohou procházet demografickou změnou. „On se k tomu vrátil, když napsal svou poslední knihu Kdo jsme. A toto je možná zajímavé, protože se říká, že současná Trumpova administrativa se hodně řídí Huntingtonem. Vlastně v té knize varuje Spojené státy před přijímáním vysokého počtu migrantů z Latinské Ameriky, kteří nemají vztah k západní civilizaci, a naopak horuje pro to, aby do Ameriky přicházeli lidé z protestantských zemí. Tím je vlastně věrný své tezi, která stojí na náboženském základě,“ popsal anglista.

Nagy se domnívá, že Trumpova administrativa se opírá o Huntingtona i ve vymezení vůči Číně. „A že vnímá ten spor s Čínou jako zásadní.“