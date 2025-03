Rozbité cesty ničí auta. Kraje nevědí, kolik peněz na opravy silnic dostanou

Náklady na případné opravy pak jdou za správcem komunikace. Řidiči, kteří zjistí na autě škodu způsobenou stavem vozovky, by měli vše včas a pečlivě zdokumentovat. „Pokud máte poškozené auto, tak je lepší si to natočit, nafotit,“ doporučuje generální ředitel Technické správy komunikací hlavního města Prahy Filip Hájek. V případě, že majitel auta zjistí poškození až později, je řešení obtížnější, protože příčinnou souvislost mezi poškozením silnice a auta je složité dohledat.

Krajům chybí peníze na opravy

Současné oteplení umožňuje rozsáhlejší úpravy poškozených silnic a na mnohých místech už se do nich pustili. Kraje nicméně stále nevědí, kolik peněz a kdy dostanou od státu na opravu silnic druhých a třetích tříd. Třeba pro Ústecký kraj to znamená zhruba třistamilionový výpadek za rok.

„Kdyby nepřišly, tak my dneska nemáme v rozpočtu jinou podobnou částku, kterou bychom do toho z našich peněz mohli dát. Zvláště u větších akcí je to velká příprava a my je nemůžeme připravovat, když nevíme, jestli ty peníze reálně přijdou,“ upozorňuje ústecký hejtman a místopředseda Rady Asociace krajů Richard Brabec (ANO).