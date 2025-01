Za díry v silnici po zimě nemůže rozpínání vody, ale kryosukce, zjistili vědci

Tyto škody se běžně dávají do souvislosti se zvětšením objemu vody při jejím zmrznutí. Přechodem vody z tekutého do pevného skupenství, tedy ledu, se zvětší objem asi o devět procent. Tato expanze tlačí na okolí, kde tak významně roste tlak, který může vést k narušení pevnosti materiálů a škodám na nich. Mechanismus zvětšování objemu je téměř jedinečný právě pro vodu, respektive led. Většina kapalin se totiž při mrznutí smršťuje, a snižuje se tak jejich tlak, dokud kapalina není zcela tuhá.

Zimní období s mrazy se zpravidla podepisuje na stavu asfaltových, ale i betonových chodníků a silnic. Pozná se to snadno – na konci zimy je jejich povrch často poškozený a někdy se vytvoří i díry různých velikostí.

Díry na silnici se samy opraví. Vědci pracují na asfaltu, který by se „hojil“

Při pokusech s půdou totiž vědci prokázali, že benzen, kapalina, která se při mrznutí na rozdíl od vody smršťuje, způsobuje stejné poškození jako mrznoucí voda. A to naznačuje, že změna objemu při přechodu z vody do ledu není viníkem destrukce. Místo toho se zdá, že hlavním faktorem je schopnost mrznoucích kapalin „nasávat“ další kapalinu do zamrzající oblasti.

Jak to funguje

Pro přiblížení toho, jak celý proces funguje, si lze představit brčko naplněné vodou, které leží vodorovně na rovném povrchu a na jednom konci je vystaveno teplotám pod bodem mrazu. Jak se voda na mrazivém konci brčka mění v led, vzniká kolem takto vytvořeného krystalického materiálu podtlak. Tento podtlak vyvolává „sací“ účinek, který tlačí kapalnou vodu do zóny zamrzání.

Tato nasátá voda pak rovněž zmrzne a proces se opakuje, dokud se bobtnající ledový válec nestane pro brčko příliš širokým a neroztrhne ho. Tento proces se v zahraniční označuje jako kryosukce, běžné české označení zatím nemá. V přirozeném prostředí může probíhat i poměrně dlouho a může poškozovat materiály i struktury.

Provést důkaz tohoto působení nebylo úplně jednoduché – asfalt nebo cement jsou totiž neprůhledné materiály, a tak není možné jednoduše sledovat, co se děje uvnitř. Výzkumníci z ETH v Curychu proto vizualizovali tento proces vytvořením jednoduchého modelu porézního materiálu mezi dvěma průhlednými sklíčky. Mezi těmito oddělenými sklíčky vymodelovali pomocí vhodného lepidla jediný pór o délce a šířce několika milimetrů.