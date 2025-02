Řidiči nerespektují značky upozorňující na neudržované úseky silnic

V zimě chemicky neošetřují silničáři například silnici v lesích Krušných hor. Řidiče na to upozorňují dopravní značky. Přesto tam o víkendu uvázlo několik aut. „Zůstali tam viset nějací turisté, za nimi se stala dopravní nehoda, kdy ti, co přijížděli po nich, to nedobrzdili. Bylo tam asi šest vozidel,“ popsal vedoucí dispečer Údržby silnic Karlovarského kraje Josef Bulka.

„My jsme měli obrovský problém se tam vůbec dostat z naší zásahovou technikou. Museli jsme si povolávat vlastní čtyřkolku s posypovým materiálem,“ řekl mluvčí HZS Karlovarského kraje Martin Kasal.