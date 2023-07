Čína přitvrdila v cenzuře sdílení souborů. Vadí jí šíření informací z demonstrací

Není to poprvé, co se firma snažila komunistické vládě zavděčit. Platí to i u zařízení zakoupených v Hongkongu, kde se lidé také bouřili. Videa a fotky šířily do pevninské Číny.

„Cenzura obrázků trvá déle než cenzura textu. Lidé proto dělají snímky obrazovek se zprávami ze sociálních sítí a pak je posílají prostřednictvím platforem sociálních médií,“ vysvětluje mediální analytik z Hongkongské univerzity King-wa Fu.

AirDrop je mezi čínskými aktivisty oblíbený. Pomáhá, aby se organizovali a sdíleli politické požadavky. Loni na podzim například s jeho pomocí šířili v šanghajském metru plakáty proti vůdci Si Ťin-pchingovi, když vykročil k neomezené vládě.