TikTok drží pozornost a sbírá citlivá data. Jeho algoritmus je označován jako „kokain sociálních sítí“

Sběr dat a jejich možné využití ke špionáži je ale jen jednou z kontroverzí, která se s TikTokem pojí. Začátkem tohoto měsíce ředitel americké Národní bezpečnostní agentury Paul Nakasone varoval, že čínská kontrola algoritmu TikToku by mohla vládě umožnit provádět vlivové operace mezi západní populací.

Hlavní evropský lobbista společnosti TikTok Theo Bertram však v březnu přiznal, že zcela zabránit tomu, aby evropská data putovala do Číny, by bylo „prakticky nesmírně obtížné“.

Právě vysoká oblíbenost aplikace mezi mladými a dospívajícími je v tomto ohledu klíčová. Generace Z, která označuje narozené od poloviny devadesátých let do roku 2010, bývá pro popularitu sociální sítě označována také jako tiktoková generace. Podle deníku The Guardian průzkumy uvádějí, že účet má na platformě většina amerických teenagerů, přičemž 67 procent jich aplikaci někdy použilo a 16 procent ji používá téměř neustále.

TikTok podle dokumentů uniklých v roce 2021 vyhodnocuje aktivitu uživatelů jinak než ostatní sociální sítě. Před interakcemi, jako jsou kliknutí, upřednostňuje dobu strávenou na samotné síti. Aplikace se proto řídí algoritmem, který bývá označován jako „kokain sociálních médií“.

Uživateli ukazuje obsah, u kterého vydrží co nejdéle. Zároveň se liší i od dalších sociálních sítí tím, že většina zobrazovaného obsahu pochází od lidí, které uživatel mimo internet nezná. Facebook se přitom například zaměřuje naopak spíš na obsah od rodiny či přátel.

Během pandemie zájem o TikTok mezi mladými lidmi vystřelil

Odborníci přiznávají, že efekty častého užívání této platformy jsou stále málo známé, a vyvolávají tak obavy o dopady na duševní zdraví. „Je zahanbující, že o TikToku a jeho účincích víme tak málo,“ řekl pro The Guardian výzkumník berlínského Institutu Maxe Plancka Philipp Lorenz-Spreen. „Výzkum často zaostává za pokrokem odvětví a toto je příklad, kdy se to může stát velkým problémem.“

Mezi mladými lidmi si získala aplikace na oblíbenosti zejména v době pandemie covidu-19, její užívání během lockdownů a různých omezení prudce vzrostlo. Zatímco před pandemií uživatelé na síti měsíčně strávili průměrně sedmnáct hodin, v roce 2023 je to průměrně šestadvacet hodin za měsíc.

V době nejistoty hledali uživatelé na TikToku jistotu, uvedl výzkumník v oblasti duševního zdraví a sociálních médií Yim Register. „Zdá se, že duch platformy TikTok spočívá ve velmi hlasitém zveřejňování příspěvků o velmi intimních a intenzivních věcech,“ podotýká Register. „A lidé jsou povzbuzováni k tomu, aby byli zranitelní.“

Na TikTok se dostanou i děti mladší třinácti let

To vyvolává otazníky při používání platformy zejména u dětí. Podmínkou pro založení účtu má být věkový limit třinácti let, který však často bývá obcházen. Děti jsou pak na síti nezřídka vystavovány škodlivému obsahu. Britské Centrum pro potlačování digitálních hrozeb loni vypracovalo zprávu, podle které algoritmus TikToku zobrazoval škodlivý obsah už několik minut po registraci.

„Je to obsah o sebepoškozování, nesmyslný obsah o lécích na duševní zdraví,“ přiblížil pracovník centra Imran Ahmed pro The Guardian. „Jsou zaplavováni obsahem, který jim poskytuje extrémně zkreslený pohled na sebe sama, své tělo, své duševní zdraví a na to, jak se porovnávají s ostatními lidmi,“ dodal.

Jako příklad uvedl, že změna jména uživatele ze „Sarah“ na „Sarah hubne“ vedl k tomu, že algoritmus ukazoval dvanáctkrát více škodlivých příspěvků. „Algoritmus rozpozná zranitelnost a místo toho, aby ji vnímal jako něco, na co by si měl dávat pozor, vnímá ji jako potenciální bod závislosti. Pomáhá maximalizovat čas strávený na platformě pro dané dítě tím, že mu servíruje obsah, který by mohl iniciovat některé z již existujících problémů,“ nastínil.

Ahmed však podotkl, že i ostatní sociální sítě regulují škodlivý obsah jen velmi málo. Podle něj se „předhánějí ve vymýšlení účinnějších způsobů“ jak udržet pozornost zranitelných uživatelů, i když to znamená, že je vystavují riziku.