Americký Kongres chce regulovat sociální sítě. Podle politiků jsou plné šikany či dezinformací

Společnosti provozující sociální sítě ve snaze zabránit regulaci nabízí transparentnost, odpovědnost a ochranu uživatelů. „Záměrně ztěžujeme neznámým lidem kontaktovat nezletilé. Nepovolujeme veřejné profily uživatelům pod osmnáct let,“ hájí komunikační platformy Jennifer Stoutová ze společnosti Snapchat.

Facebook čelí tlaku kvůli sdílení dezinformací

Obě komory Kongresu ale hodlají chránit všechny uživatele sociálních sítí, nejen děti. Míří především na nejpopulárnější síť Facebook, která kvůli úniku interních dokumentů čelí velkému tlaku.

Algoritmy sociální sítě podle záznamů podporují šíření lží a konspiračních teorií. Nedostatečné moderování diskusí prý zase stojí za prudkým nárůstem nenávisti mezi etnickými skupinami v mnoha zemích světa.

„Facebook byl navržen, aby dělal přesně to, co dělá. Maximálně k sobě připoutá uživatele a tím zvyšuje zisky. Dosahuje toho zesílením co nejvíce provokativního, rozdělujícího, nenávistného a nebezpečného obsahu,“ tvrdí poslanec za demokraty David Cicilline.

Samotného zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga označují za nedůvěryhodného zástupci demokratů i republikánů. Bývalý prezident Donald Trump o něm dokonce mluví jako o zločinci.