Facebook plánuje vytvořit virtuální vesmír. Další roky ho začnou vytvářet tisíce programátorů v Evropě

„Metaverse má potenciál pomoci otevírat nové kreativní, sociální a ekonomické příležitosti a Evropané ho budou od začátku utvářet,“ uvedl Facebook na svém blogu. Podle společnosti bude virtuální vesmír ve své podstatě podobný internetu, protože ho nebude vlastnit žádná konkrétní firma a jeho klíčovými vlastnostmi budou „otevřenost“ a „schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat“. „Metaverse je soubor virtuálních prostorů, kde můžete tvořit a objevovat s dalšími lidmi, kteří se nenacházejí ve stejném fyzickém prostoru jako vy. Budete moci trávit čas s přáteli, pracovat, hrát si, učit se, nakupovat, tvořit a další. Nejde nutně o to, abyste trávili více času on-line – jde o to, aby čas, který trávíte on-line, byl smysluplnější,“ popsal Facebook tuto vizi na konci září 2021. „Metaverse není produkt, který by mohla vytvořit jedna společnost. Stejně jako internet i Metaverse existuje bez ohledu na to, jestli v ní Facebook je, nebo není. A nevytvoří se přes noc. Mnohé z těchto produktů budou plně realizovány až v příštích deseti až patnácti letech. To je sice frustrující pro ty z nás, kteří se do nich chtějí hned vrhnout, ale dává nám to čas klást si složité otázky o tom, jak by měly být vybudovány,“ dodávají vývojáři Facebooku. Propojí se tři světy Facebook pokládá propojení virtuální, rozšířené a opravdové reality za budoucnost internetu. Detailně vizi tohoto světa budoucnosti popsal už v lednu roku 2020 vlivný podnikatel a vizionář Matthew Ball; musí podle něj splňovat řadu vlastností, aby byl přitažlivý jak pro své budoucí uživatele, tak i pro firmy, které na něm mají vydělávat. Musí pokrývat fyzický a virtuální svět, obsahovat plnohodnotnou ekonomiku a nabízet „bezprecedentní interoperabilitu“ – uživatelé tedy musí mít možnost přenášet své avatary a zboží z jednoho místa v metaversu na jiné bez ohledu na to, kdo danou část provozuje.

Metaverse podle Matthewa Balla Musí: být trvalý – to znamená, že se nikdy „neresetuje", „nezastavuje" nebo „nekončí", ale pokračuje donekonečna.

být synchronní a živý – i když se budou dít předem naplánované a samostatné události, stejně jako v „reálném životě“, Metaverse bude živým zážitkem, který bude pro každého existovat trvale a v reálném čase.

být bez jakéhokoli limitu pro souběžné uživatele a zároveň poskytovat každému uživateli individuální pocit „přítomnosti“ – každý může být součástí Metaversa a účastnit se konkrétní události/místa/činnosti společně, ve stejnou dobu a s individuálním dějem.

být plně funkční ekonomikou – jednotlivci a podniky budou moci vytvářet, vlastnit, investovat, prodávat a být odměňováni za neuvěřitelně širokou škálu „práce“, která vytváří „hodnotu“ uznávanou ostatními.

být zkušeností, která zahrnuje digitální i fyzický svět, soukromé i veřejné sítě/zážitky a otevřené i uzavřené platformy.

nabízet bezprecedentní interoperabilitu dat, digitálních předmětů, aktiv NEBO obsahu napříč všemi těmito zkušenostmi – například skin pro zbraň ve hře Counter-Strike by mohl být použit i k ozdobení zbraně ve hře Fortnite nebo by mohl být darován příteli na Facebooku. Stejně tak by auto určené pro Rocket League (nebo dokonce pro webové stránky Porsche) mohlo být přeneseno do Robloxu. Dnes se digitální svět v podstatě chová, jako by to byl obchoďák, kde každý obchod používá vlastní měnu, vyžaduje proprietární identifikační karty, má proprietární měrné jednotky pro věci, jako jsou boty nebo kalorie, a různé kódy oblékání atd.

Být zalidněn „obsahem“ a „zážitky“, které vytváří a provozuje neuvěřitelně široká škála přispěvatelů, z nichž někteří jsou nezávislí jednotlivci, zatímco jiní mohou být neformálně organizované skupiny nebo komerčně zaměřené podniky.

Právě to, aby tento „vesmír“ neovládala jen jedna firma, pokládá podle magazínu The Verge za klíčové také spoluzakladatel, prezident a výkonný ředitel Facebooku Mark Zuckerberg. Matthew Ball varuje před jedním obřím virtuálním světem, který by ovládala jen jedna společnost – tuto dystopii podle něj dobře vystihují kniha a film Ready Player One. Digitální multivesmír by měl fungovat tak trošku jako dnešní oblíbená hra Fortnite, která také nabízí řadu otevřených světů, ale prý bude ještě mnohem otevřenější, demokratičtější a otevřený více firmám i společenským vrtvám. Už dnes se ale ve virtuálním světě Fortnite pořádají koncerty nebo promítají filmy či seriály.

Video of READY PLAYER ONE - Come With Me

Samotný Zuckerberg vidí v Metaverse pro svou společnost jasnou budoucnost. Pro Verge uvedl: „Doufám, že pokud to uděláme dobře, tak v příštích zhruba pěti letech, v této další kapitole naší společnosti, se přeneseme z toho, že nás lidé vnímají především jako společnost sociálních médií, na to, že jsme společnost Metaverse. A je zřejmé, že veškerá práce, kterou děláme napříč aplikacemi přímo přispívá k této vizi, pokud jde o budování komunity a tvůrců. Je to prostě velká část další kapitoly práce, kterou budeme v celém odvětví dělat.“ Příliš vzdálená budoucnost Podle serveru BBC News ale vývoj virtuálního vesmíru zabere nejméně deset až patnáct let. Lidé budou pro vstup do připravovaného prostoru nejspíš potřebovat brýle na virtuální realitu. Společnost už jedny takové pod názvem Oculus prodává a pracuje na vlastních brýlích a náramcích, pomocí nichž by uživatelé mohli snáze předávat počítačům pokyny. Firma už v srpnu zahájila testovací provoz aplikace nazvané Horizon Workrooms, díky níž mohou uživatelé s pomocí speciálních brýlí pořádat schůzky ve virtuálním prostoru. Uživatelé v ní vystupují v podobě takzvaných avatarů, tedy digitálních podobizen, a setkávají se ve virtuálních zasedacích místnostech.

Video of Horizon Workrooms - Remote Collaboration Reimagined