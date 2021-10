Produkty Facebooku poškozují děti a oslabují demokracii, řekla bývalá manažerka společnosti

Bývalá manažerka Facebooku Frances Haugenová v úvodu svého slyšení v americkém Senátu řekla, že vedení firmy ví, jak učinit produkty společnosti bezpečnějšími, ale nedělá to, jelikož upřednostňuje zisk. Haugenová, která ve firmě pracovala jako produktová manažerka, poznamenala, že nejprve věřila, že Facebook může v lidech probudit to nejlepší, ale postupně dospěla k závěru, že produkty firmy poškozují děti, rozdělují společnost a oslabují demokracii. Haugenová v neděli přiznala, že stojí za únikem dokumentů, které byly základem pro sérii investigativních článků listu The Wall Street Journal.