Ze změn na Twitteru těží ruská i čínská propaganda, tvrdí výzkumníci

Ve Twitteru probíhají velké změny

Platforma několik let označovala státem kontrolovaná média, jako jsou ruská televize RT nebo čínská tisková agentura Nová Čína. Na začátku dubna Twitter toto označení připojil také mimo jiné k hlavnímu účtu americké veřejnoprávní rozhlasové sítě NPR, jakkoli do té doby explicitně uváděl, že tato instituce do kategorie nespadá, neboť disponuje redakční nezávislostí. Označení u všech v tichosti zmizelo poté, co NPR a další média protestovala a oznámila, že už nebudou Twitter používat.

V rámci značných personálních i organizačních změny Musk například také propustil velkou část zaměstnanců společnosti. Nedávno pro BBC uvedl, že Twitter zredukoval počet zaměstnanců na patnáct set. Když loni na podzim síť kupoval, zaměstnávala téměř osm tisíc lidí.

„Velmi rychle zlepšujeme transparentnost a spravedlnost, ale stále je před námi spousta práce,“ uvedl k tomu Musk, který podníká zejména v automobilovém a kosmickém průmyslu. Patří k nejbohatším lidem na světě.