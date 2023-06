Chorvatsko čeká první turistická sezona v Schengenu. Čeští policisté nabídli pomoc

Už při příchodu na policejní stanici v Opatiji se chorvatský ministr vnitra Božinović potkal s migranty. Migrace je na Balkáně zásadním tématem, jednat o něm do Chorvatska přijel ministr vnitra Rakušan.

I proto chorvatská policie posiluje hlídky ve vnitrozemí. „Snažíme se ukončit aktivity sítě kriminálních skupin, které organizují ilegální převod migrantů,“ popsal Božinović. Česko je v této oblasti ochotné pomoct například společnými hlídkami. Podobně jako na maďarsko-srbské hranici.

„I v misích v rámci Frontexu, kde jsou naši policisté v současné době v počtu 38, patříme k velmi aktivním zemím. Pokud bude potřeba, tak samozřejmě i v Chorvatsku budeme pomáhat,“ uvedl Rakušan.

Čeští policisté míří do oblíbených zahraničních destinací

Tuzemští policisté do oblíbené destinace českých turistů vyrážejí i během letní sezony. Zázemí mají na služebně v Omiši, další jsou a budou ve Vodici a Šibeniku. „Je to pomoc maličko pro Chorvatsko a velmi pro naše turisty, působí tady vždycky od začátku července do konce srpna,“ okomentoval Rakušan.

Celkem bude ve třech chorvatských městech osm českých policistů. Dalších osm zamíří do Bulharska, kde ministerstvo zahraničí zřídí i konzulární jednatelství. Konzulát posílí také ve španělské Barceloně.

Policisté vytvoří v Chorvatsku a Bulharsku společné hlídky ve dvojici s tamními kolegy, což pomáhá především k překonání jazykové bariéry. Spojit se s nimi je možné i přes linku 112. „Nejvíc pomáháme při dopravních nehodách, často při nesprávném parkování nebo při ztrátě dokladů nebo krádežích,“ nastínila Helena Kahnová z cizinecké policie.