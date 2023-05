Brexit se nepovedl, přiznávají i jeho zastánci. Lítostivých Britů je dosud nejvíce

Sedm let od referenda a tři roky po samotném odchodu z Evropské unie Velká Británie stále řeší pobrexitové problémy. Nově se ozvali výrobci automobilů. Vadí jim podmínky, podle kterých by už od příštího roku měli platit clo při vývozu aut do EU.

Dohoda s Unií totiž říká, že clo nemusí platit výrobce, jehož produkt je alespoň z 45 procent vyroben ve Spojeném království. Problém je u elektromobilů, jejichž hlavní komponent, tedy baterie, se dováží z Číny. Automobilky by tak měly platit cla. Odboráři varují před zánikem tisíců pracovních míst a devastujícími dopady na některé regiony.

Britský premiér Rishi Sunak slibuje, že s Unií bude jednat. Jenže to by znamenalo přepsání celé obchodní dohody. „Jednáme s EU o tom, jak tyto problémy vyřešit. Především ale musíme řešit problémy automobilového průmyslu jako celku,“ je přesvědčen Sunak.

Počet imigrantů se zdvojnásobil

Není to ale jen obchod. Nepříznivá je i statistika migrace. Stoupenci brexitu totiž tvrdili, že po odchodu z EU získá Británie konečně kontrolu nad svými hranicemi. Opak je ale pravdou. Podle aktuálních čísel je dnes v Británii o tři sta tisíc imigrantů více než v době brexitového referenda. Tedy dvojnásobek.

„Z brexitu jsme nakonec netěžili ekonomicky tak, jak jsme mohli. A bohužel musím říct, že jediné, co brexit prokázal, je to, že naši politici jsou asi tak stejně k ničemu, jako byli komisaři v Bruselu. Tohle jsme naprosto nezvládli,“ přiznává propagátor odchodu z EU Nigel Farage.