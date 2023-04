„Možná poslední Den nezávislosti, jak ho známe.“ Izrael slaví 75 let existence ve stínu protestů

Obyvatelé Izraele už několik měsíců vyjadřují nesouhlas s navrhovanou vládní reformou soudnictví. Ta by dala silně pravicovému kabinetu premiéra Netanjahua kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila mu přehlasovat soudní rozhodnutí s prostou parlamentní většinou.

Tentokrát ovšem výročí poznamenává jedna z nejhlubších krizí v dějinách země. „Tohle by mohl být poslední Den nezávislosti, jak ho známe – příští rok už tu mohou platit jiná pravidla a omezení. Obzvlášť dnes se tomu musíme postavit,“ zdůraznil jeden z protestujících Ido Durst.

Vypjatá politická atmosféra ovlivnila také průběh piety ve městě Beerševa v den vzpomínek na padlé izraelské vojáky, z nichž někteří v poslední době zemřeli hlavně po útocích Palestinců.

Rvačka několika přihlížejících tam narušila desítky let respektovanou vážnost celého obřadu. „Cítíme, že naše soudržnost se začíná rozpadat. Řídí nás vláda, kterou téměř nezajímá, co se tu děje a že tu lidé položili své životy za to, aby naše země byla taková, jaká byla ještě před třemi měsíci,“ upozornil účastník pietní akce Ehud Geiger.

Demonstrace v zemi nepolevily ani poté, co se izraelský premiér na konci března rozhodl odložit soudní reformu o několik týdnů. Lidé v ulicích totiž požadují její úplné stažení. Neúnavně demonstrují už šestnáctý týden v řadě.