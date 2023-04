Myslete kriticky, řekl Macron čínským studentům. Se Si Ťin-pchingem dál jednal o Ukrajině

Rusko je „stát, který se rozhodl kolonizovat svého souseda, nerespektovat pravidla, použít proti ní své zbraně, napadnout ji,“ řekl Macron v pátek čínským studentům s tím, že válka na Ukrajině je podle něj zjevným porušením mezinárodního práva.

Sunjatsenova univerzita, kterou prezident navštívil, má uzavřené partnerství s čtyřiadvaceti vysokými školami ve Francii, včetně École normale supérieure (ENA), kterou vystudovali mnozí francouzští politici a diplomaté. Během setkání odpovídal na tři dotazy z publika a ve svých odpovědích kladl důraz na kritické myšlení, které podle něj není nástrojem kritiky, ale možností, jak se stát „svobodným racionálním jedincem“.

„Je to, co vám dává určitou formu nezávislosti, znamená, že jste schopni posoudit a někdy rozlišit mezi pravdivým a nepravdivým, dát si věci do souvislostí a mít odstup od toho, co je vám předkládáno,“ uvedl Macron. Ocenil také úroveň francouzštiny přítomných studentů.