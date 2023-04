Macron přiletěl do Číny. Jednat bude o obchodu i o Ukrajině

„Peking by rád hrál větší roli při zprostředkování míru na Ukrajině,“ řekla zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová. Poukázala na jeho nedávno představený dvanáctibodový plán. „Problém je v tom, že Peking má strategické partnerství s Moskvou a tento plán jednoznačně straní Rusku, proto je nepřijatelný jak pro Ukrajinu, tak pro západní spojence,“ řekla zpravodajka. Čína podle ní nechce ustoupit z této pozice, přestože se pak mohou zhoršit její vztahy s Evropskou unií.

Peking vnímá Macrona – po odchodu německé kancléřky Angely Merkelové – jako někoho, kdo by mohl pomoci usměrňovat evropskou politiku vůči Číně, aby nebyla tak radiální, tak rázná, jako je politika USA, a aby se Čína nedostala do izolace. „Určitě nemůžeme čekat zásadní změnu čínské pozice, to je jasné i v Bruselu, nicméně zástupci Evropské komise chtějí zapůsobit na Čínu, aby nedodávala Rusku zbraně,“ řekla Šámalová k možným výsledkům návštěvy. Dodala, že jsou informace o tom, že Peking dodává Moskvě munici a duální technologie, které lze využít jak k civilním, tak k vojenským účelům. Například drony, které používá ruská armáda.

Borell: Čína porušuje své závazky vůči OSN

Von der Leyenová nedávno vyzvala Peking, aby sehrál konstruktivní roli při nastolení míru na Ukrajině, a uvedla, že Evropská unie je znepokojena přátelským postojem Číny vůči Rusku, které Ukrajinu před více než rokem napadlo. Peking by podle šéfky EK měl využít svých vazeb na Moskvu k omezení bojů.

Von der Leyenová a Macron oznámili plánovanou cestu po konci summitu EU, na němž se evropští lídři mimo jiné shodli na investicích do snížení závislosti na zdrojích z Číny a dalších mimoevropských zemí.

Den před návštěvou von der Leyenové a Macrona v Číně uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell, že čínská podpora Ruska během invaze na Ukrajinu je hrubým porušením závazků Pekingu vůči OSN. „Nelze se stavět na stranu agresora,“ prohlásil Borrell „Od stálého člena Rady bezpečnosti OSN se jasně očekává, že se postaví na obranu mezinárodního řádu založeného na pravidlech a Čína má morální povinnost přispět ke spravedlivému míru,“ dodal.