ANALÝZA: Kolik Ukrajinců se vrátí domů? Rozhodne trvání války a úspěšnost obnovy

Proč jsou hromadné návraty výjimečné Historie ukazuje, že návrat válečných uprchlíků závisí na celé řadě proměnných a ve výsledku může probíhat v nespočtu trajektorií a variací. Předně se rozsah, rychlost a v neposlední řadě i dlouhodobá udržitelnost návratu odvíjí od politik států, ze kterých lidé utekli. Zatímco některé repatriaci aktivně brání (což je typické například pro země, kde proběhly takzvané etnické čistky), jiné ji naopak všemi silami podporují – a to třeba i navzdory přáním samotných uprchlíků, jako tomu bylo v případě SSSR těsně po skončení druhé světové války. Neméně důležitý vliv na rozhodování uprchlíků, zda zůstat, nebo se vrátit, mají také podmínky v zemi, která jim poskytla útočiště. Klíčovým faktorem je podle odborníků míra integrace. „Studie od Kypru přes Somálsko až po Sýrii říkají, že nejpravděpodobnější je návrat těch, kdo se nejméně integrovali do hostitelské společnosti,“ uvádějí ve své knize Uprchlický systém (The Refugee System) sociologové Rawan Arar a David Scott FitzGerald. „Ti, kdo do své hostitelské společnosti něco investovali, například koupí pozemku nebo založením byznysu, se spíše nevracejí.“

Autoři vysvětlují, že zatímco Spojené státy, Austrálie, Kanada, Nový Zéland a většina zemí Západní Evropy tradičně chápou příchod uprchlíků jako trvalý, v chudých státech takzvaného globálního jihu je naturalizace běženců zcela nebo téměř nemožná. „Ve výsledku je pravděpodobnost návratu po skončení ozbrojeného konfliktu vyšší právě u uprchlíků, kteří se nacházejí ve státech globálního jihu.“ Háček je v tom, že ono „skončení ozbrojeného konfliktu“ je v dnešním světě poměrně vzácné. Války nejenže trvají dlouho, ale i tehdy, když ustanou, mívají tendenci vypukat opakovaně. Průměrná občanská válka trvá v dnešní době podle expertních odhadů více než deset let. Z válek, které probíhaly na začátku 21. století, se navíc 60 procent do pěti let rozhořelo znovu. Výsledek? Dobrovolná repatriace, kterou OSN prezentuje jako ideální ze tří možných řešení „dlouhodobých uprchlických situací“ (vedle lokální integrace a přesídlení do třetí země), se reálně týká jen zlomku uprchlíků. Za první polovinu roku 2022 se jich například do země původu vrátilo pouhých 162 tisíc. Kolik Ukrajinců se vrátí Dá se na základě historických zkušeností a statistik usuzovat, jak bude vypadat návrat Ukrajinců, které z jejich země vyhnala plnohodnotná ruská invaze z února 2022? V tomto ohledu je na místě opatrnost. Rozhodnutí jednotlivců a rodin, zda se vrátit do země, z níž uprchli, anebo zůstat, je výslednicí složitého mixu faktorů, jenž je v každé uprchlické situaci unikátní. Okolnosti, které obklopují útěk Ukrajinců, poskytují řadu argumentů jak pro, tak proti jejich většinovému návratu. První důvod, proč by mohlo být realistické očekávat, že se uprchlická vlna dříve nebo později obrátí ve stejně silnou vlnu návratovou, je nasnadě: sami uprchlíci se evidentně vracet chtějí. Výpovědní hodnota sociologických průzkumů, které zjišťují, jaké mají uprchlíci plány, je možná omezená, ale určitě ne nulová. Jako další indikátor toho, že ukrajinští uprchlíci vnímají svůj útěk jako dočasný, je možné uvést například preferenci velké části rodičů vzdělávat své děti prostřednictvím on-line výuky na ukrajinských školách. V Česku se takto na konci loňského roku vzdělávalo téměř 40 procent ukrajinských žáků základních škol a polovina středoškoláků. V Polsku, podle jehož zákonů může být on-line výuka na ukrajinské škole rovnocennou alternativou prezenční docházky, nedosahuje podíl dětí uprchlíků na místních školách ani jedné třetiny. Silným impulzem pro návrat bude bezpochyby fakt, že dveře zpět na Ukrajinu budou otevřené dokořán. Na rozdíl od mnoha, ne-li většiny uprchlických populací současného světa Ukrajinci neutíkají před diktaturou ani vnitřním konfliktem. Rozhodnou-li se pro návrat, čeká je příchod do státu s demokratickým politickým zřízením a národnostně celistvou, inkluzivně smýšlející občanskou společností. Odpor a ostrakizace, s jakými se potýkali například „menšinoví“ navrátilci v poválečné Bosně a Hercegovině, je v případě Ukrajiny prakticky vyloučen. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že pro návrat zřejmě bude hovořit i silný „push“ faktor v podobě časově omezeného právního statusu. Na tento fakt upozornila v nedávném rozhovoru pro ukrajinskou verzi magazínu Forbes socioložka Ella Libanova: „Naprostá většina Ukrajinců nedostává status uprchlíka, ale status držitele dočasné ochrany. Dobře vědí, že jde o status na dva roky a že je nejisté, zda bude prodloužen. To sice nejspíše bude, ale v každém případě to není status, který by jim garantoval dlouhodobý pobyt, jako je tomu u (klasických) uprchlíků.“ Patriotismus nemusí stačit V kontrastu k faktorům hovořícím pro návrat nicméně stojí několik zásadních protiargumentů. Většina z nich se točí okolo rozsahu válečné destrukce. Podle posledních odhadů Světové banky si poválečná obnova Ukrajiny vyžádá nejméně 411 miliard dolarů, což by odpovídalo zhruba dvouapůlnásobku předválečného HDP země. Velká část uprchlíků nemá kam se vrátit. Ruskem vyvolaná válka už stačila zničit nejméně 140 tisíc obytných domů – z čehož asi 18 tisíc tvoří vícepatrové budovy čítající až stovku bytů. Desetitisícová města jako Mariupol, Volnovacha, Popasna, Rubižne, Lyman nebo Bachmut jsou kompletně nebo z větší části srovnána se zemí. Kromě bytového fondu těžce utrpěla i sociální infrastruktura – odborné odhady hovoří o tom, že v průběhu války byly po celé Ukrajině zničeny nebo poškozeny stovky nemocnic a tisíce škol.

Velkou překážkou návratu uprchlíků bude jejich adaptace na život v zahraničí. Podobně jako u válečné destrukce sehraje i zde zásadní roli čas. To potvrzuje i Libanova: „Čím déle bude trvat válka, tím větší škody budou způsobené infrastruktuře a ekonomice. Lidé se nebudou mít kam fyzicky vrátit, nebude práce, nebude bydlení. Zároveň se lidé přizpůsobí životu v zemích, do kterých utekli. Děti tam budou chodit do školek, škol a na univerzity, maminky do práce.“ Za významný signál považuje v této souvislosti Libanova fakt, že řada států už usnadnila uznávání ukrajinských diplomů. Názory na to, zda na uprchlíky nakonec více zapůsobí přitažlivá síla Ukrajiny, anebo Západu, se různí. Někteří odborníci v tomto ohledu neskrývají pesimismus. Ředitel Kyjevského mezinárodního sociologického institutu Vladimir Paniotto už loni v létě varoval, že po konci války může Ukrajina zažít druhý exodus – tentokrát převážně mužů, na které se přestane vztahovat nyní platný zákaz vycestování a které si jejich rodiny „přetáhnou“ do zahraničí. Podle Pawla Kaczmarczyka, který stojí v čele varšavského Centra pro výzkum migrace, nelze vyloučit, že nová masivní vlna odchodů nastane ve chvíli, kdy vyjde najevo úplný rozsah škod a objeví se první problémy s poválečnou obnovou. Pokud někdo razí v otázce návratu uprchlíků opačný, veskrze optimistický scénář, pak jsou to – celkem očekávatelně – především čelní představitelé ukrajinského režimu. I Kyjev si nicméně dobře uvědomuje, že aby se uprchlíci vrátili – a co je neméně důležité, aby v zemi i se svými rodinami zůstali – je potřeba zajistit tři základní podmínky: bezpečí, bydlení a práci.

Jak na konci loňského roku potvrdil premiér Denys Šmyhal, na zlepšení ve všech třech oblastech kabinet usilovně pracuje. Za prioritní úkol na poli bezpečnosti označil Šmyhal zdokonalení protivzdušné obrany. V oblasti pracovního trhu se podle něj vláda soustředí na stimulaci vytváření nových pracovních míst pomocí daňových pobídek, regulace a výhodných úvěrů pro zaměstnavatele. Oživení bytového sektoru má napomoci štědrý program poskytování hypoték. O tom, že budou zmíněná opatření pro udržitelný návrat uprchlíků podmínkou sine qua non, nemůže být sporu. Jestli budou sama o sobě dostačující, ukáže teprve čas.

Profil Jakub Andrle Mgr. Jakub Andrle, Ph.D. vystudoval Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako koordinátor Programu migrace v organizaci Člověk v tísni.