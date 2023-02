Lídr vítězných konzervativců v Berlíně nemá jisté primátorské křeslo

„Je to jasný vládní závazek pro CDU,“ řekl Wegner o vítězství ve volbách. Pro CDU, která v neděli získala 28,2 procenta hlasů, to je první vítězství v metropoli v regionálních volbách od roku 1999. Wegner rovněž hovořil o tom, že výsledek odráží touhu Berlíňanů po politické změně. To, že Berlíňané hlasovali pro změnu, uznala již v neděli nynější sociálnědemokratická primátorka Franziska Giffeyová.

SPD nakonec po sečtení všech volebních okrsků skončila druhá těsně před třetími Zelenými, se kterými mají po 18,4 procenta hlasů. SPD nakonec svého koaličního partnera překonala o 105 hlasů. Sociální demokraté, které média označují za hlavní poražené, skončili v metropoli s nejhorším výsledkem od padesátých let.

Zda se CDU podaří sestavit vládu, zůstává nejasné. Německá média Wegnera ještě před volbami označovala za možného krále bez země, ve které by mohl vládnout. Možné pokračování stávající vlády naznačuje i Giffeyová.