I omezený HIMARS se na Ukrajině osvědčil. Nyní se jedná o raketách delšího doletu

Pentagon zatím Kyjevu dodal 20 salvových raketových systémů HIMARS, jejichž software i hardware je upraven tak, aby z nich nebylo možné vypálit rakety doletu delšího než 80 kilometrů. Ukrajinská armáda nicméně o systémy s možností delšího doletu žádá už několik měsíců. Ukrajinci začali první kusy HIMARS využívat v červenci minulého roku, dodávky se pak postupně zvyšovaly. USA se doposud zdráhaly Ukrajině poskytnout rakety delšího doletu kvůli obavám z eskalace. A to v případě, že by Ukrajina zbraně použila k útoku na ruské území. Že tak neučiní, slíbil již dříve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten v sobotu ve svém videoposelství uvedl, že Ukrajina potřebuje rakety delšího doletu, včetně armádních taktických raketových systémů MGM-140 (ATACMS), aby zastavila „ruský teror“. USA však zatím nechtěly dodat rakety ATACMS, které mají dolet 300 kilometrů, ani rakety GLSDB, které mohou doletět do vzdálenosti 150 kilometrů. Informoval o tom server The Kyiv Independent. Výrobce HIMARS, americká zbrojovka Lockeed Martin, pak na svých stránkách uvádí, že mají uznávaný a dosvědčený dolet (range) až 300 kilometrů. A dodává, že ve vývoji je munice, která nabídne prodloužený dolet nad 499 kilometrů.

Odkaz Raketomety HIMARS rozšířily palebnou sílu Ukrajiny

Rakety delšího doletu, které Spojené státy dodají Ukrajině, zvýší napětí mezi Kyjevem a Moskvou, řekl ve středu mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Míní však, že průběh konfliktu to nijak neovlivní. „Je to přímá cesta ke zvýšení napětí. Vyžádá si to od nás víc úsilí. Ale znovu: chod událostí to nezmění. Speciální vojenská operace bude pokračovat,“ řekl Peskov podle agentury TASS. Za speciální vojenskou operaci Moskva oficiálně označuje svůj loňský vpád na Ukrajinu. Co měl na mysli zvýšením napětí v době, kdy proti sousedovi vede agresivní válku, není jasné.

Použití systému HIMARS loni změnilo dynamiku války Americký ministr obrany Lloyd Austin řekl v říjnu loňského roku v rozhovoru pro CNN, že Ukrajina s využitím systému HIMARS poskytnutého Spojenými státy „změnila dynamiku“. Pochválil Kyjev za použití HIMARS jako „správné cesty“ k posílení obrany proti Moskvě. Zejména zmínil útoky na muniční sklady, logistiku, zásobování a velitelská centra. Vyzdvihl především úspěšné využití těchto zbraní při osvobozování Charkovské oblasti a pravobřežní (západní) části Chersonské oblasti.

Bývalý americký velvyslanec na Ukrajině a v Uzbekistánu John Herbst řekl loni Newsweeku, že použití HIMARS Ukrajinci bylo „rozhodující“ při zastavení loňské ruské ofenzivy a zároveň jim umožnilo zahájit „úspěšnou, i když omezenou“ protiofenzivu. „Jsem přesvědčen, že kdybychom Ukrajině dali většinu toho, o co žádají, byli by schopni, určitě do roka, roku a půl – ale možná i do měsíců, vzít si zpět vše, co Rusko od února obsadilo, možná dokonce vše, co Rusko od začátku války v roce 2014 obsadilo, s výjimkou Krymu,“ řekl tehdy. Bývalý americký protiteroristický činitel a profesor na Michiganské univerzitě Džavíd Alí uvedl pro stejný zdroj, že použití HIMARS umožnilo Ukrajině kompenzovat ruskou „početní sílu“ na bojišti a s velkou přesností zasahovat ruské jednotky i z větších vzdáleností. Mezi známé a citelné údery patřilo například zasažení základny wagnerovců v Popasné či zásah ruské základny v Makijivce.

Leopardy a další tanky Ke značnému průlomu v dodávkách zbraní – ať už slíbených, či již uskutečňovaných – došlo letos v lednu, kdy Německo slíbilo poskytnutí svých tanků Leopard 2. A zároveň souhlasilo s jejich reexportem z dalších západních armád, které je mají ve výzbroji a mohou je Ukrajině nabídnout. Podle středeční zprávy dodá Ukrajině čtyři až šest tanků Leopard německé výroby Španělsko. Současně také vycvičí až deset posádek a techniky. Tanky vezme ze svých armádních zásob. Klíčová však bude rychlost dodávek, protože Kyjev plánuje nasadit první tankové jednotky s leopardy na bojiště už na jaře.