Někteří Češi v zahraničí volí prezidenta už ve čtvrtek

V prvním kole před dvěma týdny dosáhla volební účast v zahraničí téměř dvaasedmdesáti procent. Byla tedy vyšší než v samotném Česku. Někteří z voličů cestovali i stovky kilometrů, aby mohli do urny vhodit svůj hlas. „Bydlím v Pittsburghu. To znamená, že každým směrem čtyři hodiny,“ přibližuje volička Martina Truche.

„Hlavní specifika oproti České republice jsou časový posun, protože ve Spojených státech volíme ve čtvrtek nebo pátek. Nevolí se v sobotu, kdy se sčítají hlasy a odesílají se do České republiky,“ vysvětluje český velvyslanec v USA Miloslav Stašek. Důvodem dřívějšího termínu volebních dnů v Americe je nutnost zajistit, aby výsledky voleb mohly být sčítány a zveřejňovány hned po ukončení hlasování v Česku, tedy v sobotu po 14:00.

Seriál hlasování začne v Argentině, Brazílii a Chile, a to v 18:00 středoevropského času. Poté se začne hlasovat v Havaně a na východním pobřeží USA a Kanady, v Kolumbii a v Peru. Hlasovat se bude také v Mexiku a jako poslední se na americkém kontinentu otevře volební místnost na generálním konzulátu v Los Angeles.

Volební štafeta se pak přesune přes Austrálii, Asii a východní Afriku do Evropy, kde se bude hlasovat tradičně v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna. Volební místnosti budou otevřeny ve světě na 110 místech, stejně jako při prvním kole prezidentských voleb před dvěma týdny.

Volební místnost budou mít i čeští vojáci, kteří kvůli ruské agresi proti Ukrajině působí při posílení východního křídla NATO na Slovensku, v Táborisku Slávia ve vojenském újezdu Lešť na Zvolensku. Z podobných důvodů je zvláštní volební okrsek v litevské Rukle. Hlasovat nebude možné naopak v ruském Jekatěrinburgu nebo Petrohradu, kde byly české konzuláty uzavřeny.

Zájem v Německu

Mimořádný zájem o volby předpokládají česká diplomatická zastoupení v Německu. Dorazit k urnám by mohlo kolem dvou tisíc osmi set voličů. To by bylo více než ve druhém kole volby prezidenta před pěti lety.

Velvyslanectví v Berlíně sdělilo, že v pátek a v sobotu by mohlo přijít i přes 590 českých občanů. V roce 2018 jich ve druhém kole bylo 553. Ambasáda předeslala, že bude mít připraven dostatek volebních lístků a obálek.

„Pozorujeme po prvním kole z telefonátů a e-mailů zvýšený zájem českých občanů, kteří však často nejsou zapsáni na zvláštním seznamu voličů, ani si nestihli zařídit voličský průkaz na obecním či městském úřadu v Česku. Ti bohužel ve druhém kole volit nemohou,“ upozorňuje Jan Kubišta z českého velvyslanectví.

To očekává vyšší zájem i díky zemědělskému a potravinářskému veletrhu Grüne Woche, který se v Berlíně koná do neděle. Řada Čechů již totiž ambasádu informovala, že jsou na veletrhu a že dorazí hlasovat s voličským průkazem.

Tradičně silná bývá účast na generálním konzulátu v Mnichově, kam často zajíždějí s volebním průkazem čeští lyžaři z rakouských sjezdovek. Před pěti lety zde hlas odevzdalo 1245 lidí, nyní konzul Pavel Bednář očekává přinejmenším stejnou účast. „Klidně i vyšší, třeba i patnáct set,“ uvažuje. Velký zájem předpokládají také konzuláty v Düsseldorfu nebo Drážďanech.