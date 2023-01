Dalších 500 milionů eur pro Ukrajinu. Ministři zahraničí EU schválili sedmý balík vojenské pomoci

Schválený balík pomoci Ukrajině je sedmý v pořadí, který Unie od začátku ruské invaze schválila. Celkem sedmadvacítka na tyto účely vyhradila zhruba 3,5 miliardy eur.

„Nejsou to peníze, které by členské státy vzaly a ihned poslaly na Ukrajinu. Funguje to tak, že členské státy například ze svých zásob vyhradí zbraně, munici, palivo nebo zdravotnický materiál, který pošlou na Ukrajinu, a náklady s tím spojené si potom z takzvaného mírového fondu nechají zpětně proplatit,“ vysvětluje zpravodaj České televize v Bruselu Petr Obrovský.

Ministři by podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella měli diskutovat i o samotných zbraních, které chtějí členské státy Kyjevu dodávat. Aktuálně největší debaty vedou o dodávkách tanků, které část zemí v čele s Polskem poskytnout chce, klíčové Německo se však zatím jednoznačně nevyjádřilo.