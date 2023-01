Rusové udeřili na východní Ukrajině ve třech směrech. Kyjev brání klíčový Soledar a žádá o zbraně

Ukrajinské síly se snaží za každou cenu udržet hlavně jedenáctitisícové město Soledar, které se nachází severně od Bachmutu v Doněcké oblasti. V této oblasti se linie dotyku v podstatě nehýbala již od začátku léta. „Docela to vypadá, že by se tam mohlo stát něco vážnějšího. Rusové oznámili, že dobyli vesnici u Bachmutu a že v jednom místě prolomili ukrajinskou obranu u Soledaru. Ukrajinská strana to ovšem popírá,“ poznamenal komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák.

„Prigožin využívá zpráv o úspěchu Wagnerovy skupiny v Soledaru k posílení její pověsti coby efektivní bojové síly. Členové skupiny tvrdí, že v posledních dnech dobyli území v Soledaru, a mnoho ruských zdrojů v této souvislosti diskutovalo o tom, že by tyto síly mohly brzy obklíčit Bachmut. Záběry, které 9. ledna široce kolovaly na sociálních sítích, ukazují bojovníky Wagnerovy skupiny zapojené do zuřivých bojů poblíž administrativní budovy v centru Soledaru,“ uvádí ve své zprávě z 9. ledna americký Institut pro studium války (ISW).

Mluvčí ukrajinských východních sil Serhij Čerevatyj řekl ukrajinské televizi, že ruské síly nasadily do bojů o Soledar nejlepší Wagnerovce. Ukrajinci prý zasáhli pozice skupiny celkem 86krát jen za posledních 24 hodin.

Rusové prý používají taktiku z dob první světové války, kdy nasazují do bojů velké množství vojáků, ale současně jich hodně také zemře. „Tohle v zásadě není válka 21. století,“ prohlásil Čerevatyj.

Dobytí Soledaru je podle Britů zřejmě nadále hlavním bezprostředním operačním cílem Ruska, které se tak pravděpodobně snaží obklíčit Bachmut ze severu, a tím narušit ukrajinské komunikační linie. Některé boje se zaměřily na vstupy do už nepoužívaných štol solných dolů o celkové délce dvě stě kilometrů pod soledarským okresem. Obě strany se pravděpodobně obávají, že by mohly být využity k průnikům za jejich obranné linie, domnívá se britské ministerstvo.

Bitva o Bachmut jako „barometr možností“

Navzdory sílícímu tlaku na Bachmut je však nepravděpodobné, že by Rusko brzy město obklíčilo, protože ukrajinské síly drží stabilní obranné linie a ovládají zásobovací trasy, zdůraznil Londýn.

Prominentní novinář Jurij Butusov, který se nachází spolu s ukrajinskými jednotkami v Soledaru, ovšem pro internetový portál The New Voice od Ukraine uvedl, že ruské síly se - již z části úspěšně - snaží odříznout Ukrajince od zásobování. „Nejedná se o úplné obklíčení, ale normální zásobování podél trasy je nemožné, (a) to je rozhodující pro obranu,“ řekl Butusov.

„Uvidíme, jaké možnosti obě strany mají. Mluví se o tom, že opotřebovávací válka je zbavuje jak mužstva, tak munice a výzbroje. Řekl bych, že to, co se teď odehrává kolem Bachmutu a Soledaru, bude důležitým barometrem možností obou stran,“ myslí si Dvořák.

„Pokud bude dobyt Bachmut, mluví se o tom, že se ruské armádě otvírá cesta na Slavjansk a Kramatorsk, což by znamenalo další postup, který je nyní nepatrný – pohybuje se v desítkách metrů tam a zpátky,“ komentuje Dvořák s tím, že tuhé mrazy na Ukrajině nyní pomohou pohybu těžké techniky, která se bude moci zapojit do bojů v plné síle.

„Myslím, že Bachmut zase tak významný není. Samozřejmě platí, že byl před válkou sedmdesátitisícové město, takže je to nějakým způsobem komunikační křižovatka. Pokud by Rusové získali Bachmut, bude to vítězství prezentovatelné směrem dovnitř (do Ruska), ale že by případný zisk Bachmutu nějak zásadně změnil situaci na bojišti, to úplně říci nejde. Pro Kyjev je to spíše otázka obranné taktiky. Dokud bude Ukrajina Bachmut držet, ruské útoky budou obtížné,“ podotkl politický geograf Jan Kofroň z FSV UK.