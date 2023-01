Pět tanků měsíčně. Zbrojovka z Olomoucka investuje do modernizace techniky pro ukrajinskou armádu

V podniku pracují i Ukrajinci

Loni společnost Excalibur Army na Ukrajinu dodala zhruba sto kusů vojenské techniky, kromě modernizovaných tanků T-72 také dělostřelecké systémy, raketomety a bojová vozidla pěchoty. Společnost kvůli rostoucí poptávce v uplynulých dvou letech přijala zhruba dvě stě zaměstnanců, ve šternberském podniku nyní pracuje několik desítek zaměstnanců z Ukrajiny.

Česká republika díky zapojení soukromých firem, jako je Excalibur Army, byla loni podle premiéra Petra Fialy (ODS) mezi prvními státy, které poskytly vojenskou pomoc Ukrajině napadené Ruskem. „Právě vojenská pomoc na komerční bázi tvoří dnes velkou většinu dodávek (vojenské techniky), které posíláme na Ukrajinu,“ uvedl FIala, který v pondělí šternberský podnik navštívil.

České zbrojovky podle premiéra dokázaly rychle navýšit svoji výrobní a obchodní kapacitu. „Jednoznačně to ukázalo, že pro bezpečnost státu je právě aktivní a agilní obranný průmysl stěžejním prvkem,“ upozornil Fiala, podle kterého zapojení obranného průmyslu do těchto kontraktů prospívá tuzemské ekonomice, jelikož se vytváří kvalifikovaná pracovní místa a české firmy se dostávají do hledáčku zahraničních partnerů.