Množí se spekulace o dalších vlnách ruské mobilizace. Zmiňují je Ukrajinci i zdroje z Moskvy

Server The Insider popsal zprávu telegramového kanálu Můžeme vysvětlit, která se odvolává na tři nezávislé zdroje. Podle nich již vojenské kanceláře obdržely od ruského ministerstva obrany příkaz zahájit přípravy na mobilizaci, i když úřady zatím neplánují novou mobilizační vlnu oficiálně ohlásit.

„Není pochyb o tom, že nová vlna mobilizace začne v polovině ledna,“ napsal na Telegramu Kirill Gončarov, zástupce šéfa moskevské pobočky opoziční strany Jabloko. „Stále rozesílají povolávací rozkazy, stále brání lidem opustit zemi,“ řekl Gončarov v pondělí listu The Moscow Times.

Minulý týden Peskov oznámil neformální ukončení částečné mobilizace. ISW popsal , že navzdory žádostem moskevských městských zastupitelů o vydání prezidentského dekretu, který by ukončil veškeré nejasnosti kolem odvodů, nehodlá Kreml nic podniknout. Peskov prohlásil, že Putin nemá v plánu podepsat dekret o ukončení mobilizace, protože prý není potřeba.

Ke spekulacím se vyjádřil i ruský prezident Vladimir Putin, podle něj se „operace“ na Ukrajině může protáhnout, ale další vlna mobilizace v tuto chvíli není potřeba. Rusko dle jeho slov do konfliktu zatím nasadilo jen polovinu z tří set tisíc nově povolaných vojáků.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí popřel, že by vedení země zvažovalo druhou vlnu mobilizace k dalšímu posílení svých sil na Ukrajině. „Žádné diskuse o tom neprobíhají,“ řekl Peskov podle ruské státní tiskové agentury TASS.

„Není jasné, co máme dělat. Oficiálně nebyla mobilizace ukončena a vše bylo předáno regionům. Ale pokud dojde k chybám, odpovědnost ponesou řadoví zaměstnanci vojenských kanceláří i jejich nadřízení,“ vysvětlil zdroj z vojenského registračního a odvodního úřadu v jednom ze severozápadních regionů Ruska.

Podle serveru The Insider zdroj z petrohradského vojenského komisariátu sdělil, že odvodní úřady dostaly upozornění, že „v lednu a únoru bude hodně práce“. Zdroj z moskevského komisariátu dodal, že jeho pracovníci museli „prověřit spisy branců a smluvních vojáků, aby jim mohli poslat oznámení a mobilizovat je“.

Tiskový mluvčí rovněž míní, že je nejlepší ignorovat zprávy o možném druhém kole mobilizace, které označil za „provokace“. Místo toho by se Rusové měli „orientovat podle informací přicházejících z ministerstva obrany a od prezidenta“.

Další mobilizace by přinesla řadu problémů

Server Verstka popsal, že lidé v Rusku začali spekulovat o možnosti všeobecné mobilizace. Jeho zdroje ze Státní dumy a prezidentské administrativy tvrdí, že se o takové variantě uvažuje jako o jednom ze scénářů. Podle zjištění serveru však prezidentská administrativa plánuje pouze druhou vlnu částečné mobilizace, ale i ta vyžaduje složitou přípravu.

„Jde o racionální závěry, se kterými lze souhlasit. Ovšem další mobilizace by byla velmi nepopulární. Opět by představovala politický problém a ruští představitelé zatím takové úvahy odmítají nebo popírají. Je logické, že pokud bude Rusko odhodlané pokračovat v konfliktu s obdobnou intenzitou jako doposud, bude nucené nahrazovat ztráty, které utrpělo,“ řekl ve vysílání ČT24 vojenský stratég a analytik Univerzity obrany Richard Stojar.

Otázka mobilizace se podle něj také dotýká výcvikových kapacit. Není příliš zřejmé, jestli by nově mobilizovaní vojáci byli připravení na efektivní nasazení na frontové linii. Stojar doplnil, že instruktoři zabývající se výcvikem branců odešli bojovat na Ukrajinu.

Institut pro studium války s odvoláním na ukrajinskou tajnou službu GUR napsal, že ruská armáda v součinnosti s ruským ministerstvem vnitra chce od 23. února spustit elektronickou databázi, která bude dokumentovat osobní údaje všech vojáků a branců. Databáze by ruským úřadům umožnila sledovat jejich pohyb, kontrolovat přístup k jejich financím a virtuálně posílat ruským mužům předvolání. To by vedlo ke zrychlení a zefektivnění případné další mobilizační vlny.