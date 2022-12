Mobilizovaní Rusové ukazují tristní podmínky v armádě: Takhle teď žijeme

Kameraman ruské armády natočil na cvičišti v Bělorusku vojáky v zimní výstroji s kulometem v perfektním stavu. Záběry později poskytlo ministerstvo obrany zahraničním tiskovým agenturám.

Reálný obraz velké části ruské armády je ovšem dost jiný. Internet plní záběry zveřejněné samotnými vojáky. Jedno z videí na síti Telegram ukazuje poničenou budovu bez elektřiny, místo sociálního zařízení se zde musí vojáci spokojit s velkým květináčem. Životní podmínky poblíž fronty komentují jadrnými výrazy. „Takhle teď žijeme. Sakra. Nově se nacházíme zde. Tady spíme a do p*** i jíme. No a tady máme záchod. Sakra. Co tady k**** natáčíš ty k***** blogere vyj*****?“

I přes zákaz odvedenci zveřejnili také záběry ležení v lese, podivný nácvik pochodování nebo zázemí, kde panují zoufalé hygienické podmínky. Často si také stěžují na šířící se respirační onemocnění ve velkých stanech, kde bývají jen jedna kamínka. „Když odejdeš ze stanu, tak tam dokonce ukradnou i kamna,“ popisuje voják, který přišel o své věci, když se chtěl ohřát a na chvíli je opustil.

Stížnosti míří i na špatnou organizaci a údajně naprosto nevyhovující výcvik. „Dnes jsme se měli na cvičišti učit házet granátem. Řekli nám, že granáty do p***** nejsou a nezavolali nám ani autobus, tak jsme se museli k**** vrátit pěšky.“