Extrémní zima má v USA už 48 obětí, nejvíce ve státě New York

S nebezpečnými zimními podmínkami jsou spojována úmrtí od amerického severovýchodu až po Colorado. Deset mrtvých je hlášeno z Ohia, při nehodách ve státech Missouri, Kansas a Kentucky zahynulo šest motoristů, smrtelnou nehodu zaznamenali také ve Wisconsinu. Problémy v dopravě a výpadky proudu trápí i Kanadu, kde po sobotní nehodě autobusu na dálnici zahynuli čtyři lidé a 36 lidí bylo ošetřeno se zraněními.

Rozsah bouře je téměř bezprecedentní, neboť v USA zasáhla oblast táhnoucí se od Velkých jezer na hranicích s Kanadou po řeku Rio Grande podél hranice s Mexikem. Zhruba 60 procent americké populace čelilo nějakému druhu výstrahy před zimním počasím. Teploty prudce klesly pod normální hodnoty od Skalistých hor až po Apalačské pohoří.

Přívaly sněhu zejména na severovýchodě uvěznily obyvatele v autech nebo domech. Podle deníku The New York Times zůstávali ve městě Buffalo i skoro tři dny po příchodu blizardu někteří lidé zaseklí v autech na dálnicích či ulicích. V některých případech skončili v problémech i záchranáři vyslaní do terénu, v neděli bylo podle úřadů vyproštěno ze sněhu jedenáct opuštěných sanitek.