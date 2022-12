„EU je místem míru, bezpečí, rovnosti a prosperity,“ zní z Kosova s ohlášením žádosti o vstup

„Evropská unie je místem míru, bezpečí, rovnosti a prosperity. A to je důvod, proč Kosovo jako země milující mír patří do tohoto společného domu,“ prohlásil Kurti na jednání kosovské vlády.

V noci na neděli zahřměla i přestřelka mezi kosovskou policií a Srby blokujícími silnice a Kurti požádal o pomoc mírovou misi NATO. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell v pondělí obě balkánské země vyzval ke snížení napětí.

Cesta Kosova do Evropské unie bude nejspíš trnitá i z toho důvodu, že kosovskou nezávislost neuznává pět unijních členských zemí, které mají obavy ze separatismu na vlastním území: Kypr, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Španělsko. Kosovo není členem OSN.

Bosna a Hercegovina

Sousední Bosna a Hercegovina se v úterý posunula o krok blíž EU. Český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (za STAN) oznámil, že jí s kolegy doporučil udělit kandidátský status. Konečné rozhodnutí se čeká od čtvrtečního summitu sedmadvacítky, potvrdila následně Rada EU v tiskové zprávě.

Udělení statusu navrhla Evropská komise před dvěma měsíci, když informovala o postupu náležitých reforem v zemích usilujících o vstup do EU. V případě Bosny a Hercegoviny nekonstatovala zásadní pokroky, přesto více než šest let po formální žádosti o členství navrhla posunout jednání do další fáze. Krok při tom spojila s požadavky ohledně posílení státních institucí nebo svobody médií.