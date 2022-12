Napětí mezi Kosovem a Srbskem trvá, podle balkanisty ale větší konflikt nehrozí

„Vím, že obě strany chtějí napětí uvolnit a silně na ně naléhám, aby tak udělaly,“ prohlásil v pondělí šéf unijní diplomacie Josep Borrell. „Musejí se vrátit k dialogu, musejí překonat tendenci k bojům v ulicích,“ dodal.

Později oznámil, že unijní státy odsouhlasily jeho návrh na kompromisní řešení sporu a že ve středu vyrazí do regionu společně se zvláštním představitelem EU pro Kosovo Miroslavem Lajčákem.

„Nedomnívám se, že hrozí velký konflikt ve stylu války. Nicméně, jelikož napětí trvá už několik měsíců, reálně hrozí různé incidenty, které mohou přerůst v něco většího, nekontrolované mezietnické srážky,“ uvedl v Horizontu ČT24 balkanista František Šístek.

Balkanista zároveň nevěří, že by se v blízké budoucnosti podařilo normalizovat vztahy mezi Srbskem a Kosovem, čekat se nedá ani uznání nezávislosti Kosova ze strany Srbska. „Ale myslím, že lze dosáhnout – při dobré vůli obou stran a tlaku Západu – normalizace vztahů, která by nevedla k uznání. Některé velké otázky by se neřešily, ale řešily by se ty malé, které komplikují život místním obyvatelům. A také kvůli nim dochází k napětí,“ dodal Šístek.