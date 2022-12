Srbsko chce požádat Severoatlantickou alianci, aby mohlo vyslat vojáky do Kosova

Bylo by to poprvé, co by Bělehrad požádal o rozmístění vojáků v Kosovu na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Srbské bezpečnostní síly nejsou v Kosovu přítomny od roku 1999, kdy Bělehrad ztratil nad svou jižní provincií kontrolu v důsledku náletů NATO.

Bělehrad by chtěl rozmístit až tisíc vojáků, policistů nebo celníků na ortodoxních křesťanských náboženských místech, v oblastech se srbskou většinou a na hraničních přechodech, pokud takové rozmístění schválí velitel mírové mise KFOR.

Kosovo v roce 2008 vyhlásilo nezávislost na Srbsku, které ale tento krok neuznalo a Kosovo stále považuje za součást svého území. Rovněž asi padesát tisíc Srbů žijících na severu Kosova neuznává autoritu vlády v Prištině. Válka mezi jednotkami srbské armády a kosovskoalbánskými povstalci si vyžádala přibližně deset tisíc obětí, z většiny Albánců.

Mise KFOR působí v Kosovu od roku 1999 na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN a jejím úkolem je zajistit v zemi mír a stabilitu.

Odložené volby

Kvůli narůstajícímu napětí se neuskuteční příští týden místní volby ve většinově srbských oblastech na severu Kosova. Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová-Sadriuová oznámila, že budou až v dubnu.

Kosovští Srbové začátkem listopadu opustili svá místa v kosovských institucích včetně policie. Učinili tak na protest proti snaze Prištiny donutit kosovskosrbské obyvatelstvo používat výhradně kosovské registrační značky vozidel. Kvůli rostoucímu napětí Priština ve čtvrtek vyslala na sever více než tři sta policistů z řad kosovských Albánců.