Kosovo od dubna nedovolí řídit Srbům se starou SPZ. Bělehrad to považuje za útlak

Spor se projevuje na každé křižovatce a každém parkovišti. Staré registrační značky na autech etnických Srbů začínají písmeny KM (Kosovská Mitrovica), což je označení ještě z éry Slobodana Miloševiče. Přestože si nově Srbsko a Kosovo mají začít uznávat osobní doklady, vysokoškolské tituly a rozvolnit hranice, registrační značky se staly sporným bodem.

Kosovské úřady požadují, aby si je etničtí Srbové vyměnili za nové, kosovské. Bělehrad to odmítá a Evropská unie do poslední chvíle tlačila, aby Kosovo účinnost rozhodnutí odložilo o dalších deset měsíců. „Lhůtu jsme už jednou odložili. Namísto 30. září jsme datum, do kdy si mohou všichni občané Kosova prošlé registrační značky vyměnit za platné, změnili na 31. října,“ oponuje kosovský premiér Albin Kurti.

Většina Srbů jejich výměnu vnímá jako uznání Kosova, které podle nich nemá nárok na existenci. V ulicích visí plakáty, které etnické Srby nabádají, aby neustupovali. To, že sami Kosovci musí při vjezdu do Srbska přelepovat značky už jedenáct let, nijak nezohledňují.

„Tímto rozhodnutím vláda v Prištině postupně utahuje oprátku kolem našich občanů, na rozdíl od předchozího rozhodnutí, které bylo ultimativní. Nenabízí ale žádné řešení,“ tvrdí srbský politik Aleksandar Arsenijević.