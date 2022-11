Vůdce Islámského státu Kurajší byl zabit. Mluvčí islamistů oznámil jméno nástupce

Žádné bližší podrobnosti o zabitém vůdci IS nejsou známy, spekulace panují i ohledně toho, jaké bylo jeho pravé jméno. Podle některých zdrojů šlo o iráckého občana jménem Hadži Zaíd. Jiné irácké bezpečnostní zdroje naopak tvrdí, že jeho pravé jméno bylo Džuma Avad Badrí a byl to starší bratr prvního „chalífy“ Islámského státu abú Bakra al-Bagdádího.

Hasan Hášimí Kurajší se stal lídrem islamistů na jaře poté, co začátkem února při operaci speciálních jednotek USA v severozápadní Sýrii zemřel předchozí vůdce IS abú Ibráhím al-Hášimí al-Kurajší. Ten se v říjnu 2019 stal nástupcem prvního samozvaného chalífy Islámského státu – abú Bakra al-Bagdádího.

Abú Hasan al-Hášimí al-Kurajší – od 4. února až do své smrti tento týden

Abú Ibráhím al-Hášimí al-Kurajší – od 31. října 2019 až do své smrti 3. února 2022

Abú Bakr al-Bagdádí – od 29. června 2014 až do své smrti 26. října 2019

Po americkém vpádu do Iráku v roce 2003 stál za řadou krvavých atentátů, USA na jeho dopadení vypsaly odměnu 25 milionů dolarů. Americká armáda mu nakonec přišla na stopu díky sledování jeho duchovního vůdce Abdara Rahmána.

Šéf irácké větve teroristické sítě Al-Káida, kterému bylo 39 let, patřil k nejhledanějším teroristům, jeho buňka se hlásila k řadě únosů a vražd provedených v Iráku po pádu Saddáma Husajna. Zarkávímu se také přičítaly vraždy dvou rukojmí ze Spojených států.

Za zakladatele Islámského státu (IS) je považován Abú Músá Zarkáví, který byl jeho faktickým vůdcem mezi lety 1999 a 2006. Původem jordánský expert na chemické a biologické zbraně a blízký spolupracovník Usámy bin Ládina byl zabit 7. června 2006 při americkém náletu na dům ve vesnici Hibhíb, asi sedmdesát kilometrů severně od Bagdádu.

K jejich rozmachu přispěla občanská válka v Sýrii. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii v březnu 2019. V obou zemích ale stále má menší buňky, které nadále páchají útoky. Odnože IS působí i v dalších státech, atentáty provádí například v Afghánistánu či v některých afrických zemích.

Následovníka zlikvidovali Američané společně s Iráčany

Nástupcem Zarkávího se stal asi padesátiletý abú Umar Bagdádí. Ten byl zabit 18. dubna 2010 při společné operaci iráckých a amerických sil v oblasti jezera Tartar severně od Bagdádu. Americké zdroje tehdy uvedly, že operace se odehrála asi deset kilometrů jihozápadně od Tikrítu, rodiště iráckého exprezidenta Saddáma Husajna.

Bagdádí byl zabit společně s vůdcem irácké odnože Al-Káidy, Egypťanem abú Ajúbem Masrím, při stejné operaci byli zabiti i Bagdádího syn a Masrího blízký pomocník a nejméně 16 osob bylo zatčeno. Jeden americký voják zahynul při zřícení helikoptéry během akce.

Horko v Bílém domě

Abú Bakr Bagdádí – vůdce IS od roku 2010 do října 2019 – zemřel v noci na 26. října 2019 při dvouhodinové operaci amerického komanda na severozápadě Sýrie. Podle amerického ministra obrany vojáci během akce vyzývali tehdy osmačtyřicetiletého Bagdádího, aby se vzdal, on ale odmítl. V tunelu, kam utekl, nakonec odpálil výbušninu.

V květnu 2010 stanul v čele Islámského státu v Iráku a Levantě (pozdější IS), z níž učinil nejbohatší, ale i nejbrutálnější džihádistickou organizaci světa. Na vrcholu moci byl jím vedený Islámský stát v létě 2014, kdy právě Bagdádí 29. června vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce. Do jeho čela se v iráckém Mosulu postavil on sám.

V Iráku byl IS definitivně poražen v prosinci 2017, boje proti němu trvaly téměř čtyři roky, v Sýrii ale přežíval na zmenšujícím se území ještě více než rok. Definitivně poražen byl v březnu 2019.