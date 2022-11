Rusko na záporožskou elektrárnu útočí cíleně, zabraňuje obnovení provozu, hodnotí Novák z ČVUT

Areálem jaderné elektrárny v sobotu a v neděli otřásly silné exploze. Odborníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), kteří jsou v zařízení přítomni, ohlásili škody na některých budovách, systémech a vybavení. Poškození ale podle nich jadernou bezpečnost neohrožuje.

Novák vysvětlil, že pozorovatelé z mise MAAE se v chodu elektrárny vyznají a posílají pravidelné zprávy do Vídně, které jsou nezávislé na ruské či ukrajinské straně. „Elektrárna je v pořádku. Během víkendového ostřelování došlo k poškození několika budov, které nesouvisí přímo s jadernou bezpečností, nemají vliv na fyzickou ochranu bloku, byly to pomocné provozy, leč ostřelování jaderné elektrárny není nikdy příjemné,“ shrnuje poznatky s tím, že útok provedli ruští okupanti.

„Útoky byly jasně cílené na konkrétní zařízení v elektrárně. Nelze říci, že by to bylo ustřelení se mimo, bylo to cílené ostřelování,“ upozorňuje Novák. Doplňuje také, že útok na elektrárnu je potřeba zasadit do dlouhodobého kontextu, kdy zařízení čelí útokům opakovaně. To ztěžuje údržbu, vyvíjí to tlak na personál a nic z toho není dobře.