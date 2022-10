Sunak poprvé čelil interpelacím. Hájil ministryni, která před týdnem rezignovala kvůli porušení etiky

Během pravidelného zasedání Dolní sněmovny se opoziční politici zaměřili na zátěž, kterou si noví ministři nesou z vlád Johnsona, jenž skončil v červenci po řadě etických skandálů, a Trussové, jejíž vláda vydržela pouhých sedm týdnů.

Sunak si do svého kabinetu přivedl lidi z různých křídel Konzervativní strany. Odvolal asi tucet členů kabinetu Trussové, ale na svých místech zůstalo několik vysoce postavených osobností, mimo jiné ministr zahraničí James Cleverly a šéf resortu obrany Ben Wallace.

Nový premiér čelil kritice za to, že znovu jmenoval do čela ministerstva vnitra Bravermanovou, která minulý týden rezignovala poté, co porušila etická pravidla a odeslala citlivý vládní e-mail ze soukromého účtu. Svůj rezignační dopis použila ke kritice Trussové, čímž urychlila její konec ve funkci ministerské předsedkyně.