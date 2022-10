Konzervativci opět hledají premiéra. Největší podporu má zatím Sunak, o návrat by se mohl pokusit Johnson

I někteří politici Konzervativní strany jsou přesvědčeni, že Johnson získá potřebných sto poslaneckých podpisů, aby postoupil do finální volby. Podpořil ho i ministr hospodářství a energetiky Jacob Reese-Mogg, který svého favorita jmenoval jako první z nynějšího kabinetu. Konzervativní publicista Tim Montgomerie řekl BBC, že „podle jeho informací by mohl získat až 140“, jelikož mnoho poslanců si původně jeho rezignaci vůbec nepřálo.

Britská média predikují, že se finální souboj o premiérský post odehraje mezi Sunakem a Johnsonem. Na expremiéra se upíná obzvláštní pozornost, i když na favorita je zatím pasován spíše exministr financí Sunak. Bulvární listy The Sun a Daily Mail přišly s titulky „Rishi versus Johnson“, Daily Mirror píše o expremiérově snaze o „senzační návrat“ a levicově orientovaný The Guardian o „reálné možnosti“, že Johnson uspěje.

Oficiálně ještě kandidaturu na lídra konzervativců neoznámil nikdo, ale podle listu The Daily Telegraph je jistá kandidatura Rishiho Sunaka a někteří zákonodárci strany mu již vyjádřili podporu. Kromě něj a Mordauntové, kteří v létě neuspěli v souboji s Liz Trussovou, a Johnsona, by mohly kandidovat i bývalá ministryně vnitra Suella Bravermanová nebo ministryně mezinárodního obchodu Kemi Badenochová. Nopak ministr obrany Ben Wallace oznámil, že o nejvyšší post ve straně usilovat nebude.

Výběr stranického lídra a nového britského premiéra by měl být podstatně rychlejší než letní výběr nástupkyně Borise Johnsona. Ten ohlásil rezignaci 7. července, ale Trussová byla jmenována až 6. září. Tentokrát by podle předsedy stranického Výboru 1922 Grahama Bradyho mělo být vše hotovo za týden.

Kdyby podporu stovky poslanců získal jen jeden z uchazečů, stal by se lídrem strany ihned. Vzhledem k počtu 357 konzervativních zákonodárců by mohli do finále postoupit až tři uchazeči, ale z dalšího klání by byl vyřazen ten s nejmenším počtem hlasů. Mezi zbývajícími dvěma by pak vybralo všech 170 tisíc členů strany v internetovém hlasování.

Boj o post v čele vlády Jeho veličenstva se rozhořel poté, co Liz Trussová oznámila ve čtvrtek rezignaci, a to po pouhých šesti týdnech ve funkci. Jejímu odchodu předcházely zmatky kolem kontroverzních plánů konzervativní vlády, které podkopaly důvěru trhů i britské veřejnosti ve schopnost ministerské předsedkyně vést zemi v době energetické krize, vysoké inflace a nejistoty vyvolané válkou na Ukrajině.