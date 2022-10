Britská premiérka Liz Trussová rezignuje

Britská premiérka Liz Trussová v reakci na sílící kritiku ve čtvrtek odpoledne oznámila svou rezignaci. V úřadu byla pětačtyřicet dní. Poslanci vládních i opozičních stran zpochybňovali především její ekonomické kroky, vadily jim ale také spory v kabinetu. O jejím následníkovi by Konzervativní strana měla začít vyjednávat příští týden, jméno nového šéfa kabinetu by mělo být známé do 28. října.