Lidé v Rusku to nechtějí brát jako svůj problém, uvedl politolog ke zprávám o válečných zločinech

Podle něj se k mnoha Rusům zpráva komise OSN ani nedostane. „Běžný Rus o tom neví. Nedostává o tom žádné zprávy. Ruská propaganda funguje tak, že možná ví, že existuje nějaká zpráva od OSN, ale co tam bylo podrobně, to se Rusové nedozvědí,“ tvrdí politolog. Navíc podle něj lidé předem předpokládají, že takové zprávy nejsou pravdivé, protože se to tvrdí v ruské televizi.

Preobraženskyj ale tvrdí, že tato zjištění ruskou veřejnost nezasáhnou. „Většina lidí v Rusku si dnes myslí, že jde o mystifikaci a podvod, který zorganizovala Ukrajina spolu se Západem a NATO. Že to vše není pravda. Nechtějí to brát jako svůj problém,“ podotýká.

Ukrajina může být pro Rusko nový Afghánistán

Situaci podle něj trochu změnila nynější mobilizace a odvody do armády. Preobraženskyj poukazuje na to, že je zřejmý rozdíl mezi tvrzením ruských představitelů o „částečné“ mobilizaci, a tím, jak probíhá doopravdy.

„Podle seznamů to vypadá, že tam není žádná hranice počtu odvedených, mohou odvést kohokoliv, možná to bude mnohokrát více než 300 tisíc mužů, o kterých mluvilo ruské ministerstvo obrany, a možná bude několik vln mobilizace,“ říká politolog.

Podle něj toto postupně může pohnout s ruským veřejným míněním, očekává ale, že to bude trvat delší dobu. Připomíná podobnost s jiným konfliktem z ruské historie. „Předpokládám, že to bude vypadat, jako to bylo v afghánské válce v Sovětském svazu, že to bude trvat delší dobu, minimálně dva roky, a za ty dva roky společnost pozná, co se děje doopravdy,“ doufá Preobraženskyj.