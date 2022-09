Izrael a Libanon jednají o hranici v moři. Kvůli ložiskům zemního plynu

Začátek společného vyjednávání byl průlomový. Konalo se poblíž společné hranice obou států, městečka Nákura v Libanonu a Roš ha-Nikra, což je kibuc v Izraeli.

„Tam se pod záštitou OSN a amerických vyjednávačů sešli izraelská a libanonská delegace. Zajímavé z hlediska nuancí diplomacie a jakési normalizace mezi dvěma státy, které spolu nemají oficiální styky, je, že ačkoliv delegáti obou zemí byli v jednom prostoru, tak spolu nemluvili. Probíhalo to tedy tak, že všichni seděli v jedné místnosti a emisaři OSN a USA se snažili zjišťovat jejich pozice a ladit je,“ vysvětlil zpravodaj.

Symbolická dohoda pro Izrael, zásadní pro Libanon

Pokud k uzavření dohody dojde, pro Izrael bude dopad spíše symbolický, protože má v tuto chvíli dvě plně fungující plynová naleziště Tamar a Leviatan, která dodávají zemní plyn nejen na izraelský trh. Borek poznamenal, že pro Izrael by tedy získání vlastnictví nad tímto ložiskem bylo přidaným bonusem.

„A jde také o symboliku co se týče vztahů. Přestože se nedá očekávat, že by se opakovalo něco, co se stalo před dvěma lety mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty s Bahrajnem, tedy vřelá mírová smlouva, tak to, že Izrael, byť s nějakými obezličkami, jedná, posunem je,“ zhodnotil.

Pro Libanon je dopad evidentně ekonomický; země, která prožívá hlubokou depresi a rozvrat základních funkcí, jako poskytování služeb nebo vybírání daní, potřebuje přístup ke kritické infrastruktuře. „Problém je, že ta ložiska ještě nejsou zdaleka prozkoumána, natož aby mohla na libanonský trh přivádět zemní plyn. Tohle by ještě byla věc na několik málo let,“ podotkl Borek.

Pro Evropu by to byla také zásadní zpráva, protože by smlouva dohromady dávala poměrně kompaktní blok zemí ve východním Středomoří, tvořený zeměmi jako Kypr, Egypt a Izrael, které těží zemní plyn. Teď by přibyl i Libanon a tím se zvyšuje vypočitatelnost a odhadnutelnost toho, že z tohoto regionu bude moci do Evropy proudit zemní plyn v podobě LNG.

Obrana libanonských zájmů

Naím Kásim, zástupce generálního tajemníka hnutí Hizballáh, nicméně před několika dny řekl, že pokud by libanonský stát konstatoval, že Izrael neoprávněně využívá zemní plyn, který mu nenáleží, tak si Hizballáh vyhrazuje právo využít veškeré prostředky, včetně vojenských, aby podpořil libanonské zájmy.

„Hrozba tam je, to je evidentní. Podle definice Hizballáhu může být ale Izrael označen za někoho, kdo využívá plyn neoprávněně, už teď, protože ložisko Kariš leží poblíž pomyslné přímky vedoucí z hranice obou států do Středozemního moře,“ vysvětlil Borek. Izrael by toto ložisko měl podle něj napojit na svůj plynovodní systém během několika týdnů.

Zpravodaj ale také nastínil problematickou situaci, kdy by Hizballáh mohl přispět ze své vlivné pozice uvnitř Libanonu k obstrukci rozhovorů, a pak by řekl, že rozhovory nebyly ukončeny a Kariš by tudíž neměl být Izraelem spouštěn. A pokud by ho spustil, Libanon může použít vojenské prostředky.