Rusko tu mělo být navždy. Ukrajinští kolaboranti utíkají v šoku z rychlé protiofenzivy

Vyučený svářeč zdůrazňuje, že pro Rusko nepracoval a od začátku války byl nezaměstnaný. Ze své vesnice, kterou Rusko zabralo hned v prvních dnech války, chtěl odejít, protože „neměl ani práci, ani školu“ a „potřeboval oblékat své dítě a posílat ho do školy“.

Plánovali jet za bratrem do Polska, pak ale Alexandra zranil granát, načež utekli k příbuzným do Ruska. Odjeli podle něj ne proto, že by odmítali návrat ukrajinské vlády, ale kvůli nebezpečí, které jim hrozilo v důsledku války. „Dohánělo nás to k šílenství,“ říká. „Vydrželi jsme to tak dlouho, jak jsme jen mohli.“

Z obav, že by mohl být považován za zrádce, stejně jako ostatní, žádal, aby nebylo zveřejněno jeho příjmení. Říká, že stále doufá, že se vrátí domů a navštíví své rodiče na Ukrajině.

Anexe se odkládá na neurčito

Snaha Moskvy integrovat území na okupované Ukrajině nabídkou dávek občanům a současnou atmosférou strachu se považovala za předehru k formální anexi, která by se v některých regionech mohla uskutečnit již letos na podzim.

Nedostatek bezpečí, který signalizuje náhlý ústup Ruska, ale otřásl důvěrou, kterou k němu část lidí chovala, a ztížil správu okupovaných území, která Moskva stále drží.