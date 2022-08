Pokud ve volbách vyhrají demokraté, zakážeme prodej útočných pušek, slíbil Biden

Americký prezident Joe Biden slíbil zákaz prodeje útočných zbraní, a to v případě, že demokraté v listopadu vyhrají volby do Kongresu. Svůj plán na snížení počtu zločinů se zbraněmi představil v úterý v Pensylvánii. Už letos v létě prošla přísnější pravidla pro nákup zbraní u lidí do 21 let nebo zákaz vlastnit zbraň v případě, kdy jde o pachatele násilí v rodině. Šlo o reakci na masovou střelbu na škole v Uvalde, kde útočník zavraždil 19 dětí a dva dospělé.