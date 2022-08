Ministři EU se shodnou na zmrazení snazšího vydávání turistických víz Rusům, píší Financial Times

Evropská unie spěje ke zmrazení dohody s Ruskem, která usnadňuje vydávání turistických víz. List Financial Times napsal s odkazem na své bruselské zdroje, že se unijní ministři zahraničí na nadcházející pražské neformální schůzce na jejím zmrazení shodnou. Pokud se jeho informace potvrdí, byl by to kompromis mezi požadavky některých zemí EU, které chtěly od dohody zcela odstoupit, a zdrženlivým postojem jiných států.