Přijetí eura Chorvatskem může usnadnit také vstup Česka do eurozóny, myslí si Bartoň

Ochranný deštník eura

Bartoň také podotkl, že politiku Evropské centrální banky určuje stále trvající rozpor mezi fiskálně zodpovědnými severními ekonomikami a problematickými jižními státy unie. „Ukázalo se, že euro dokázalo přežít pád Řecka. Jestli by dokázalo přežít krach Itálie, která je ekonomicky desetkrát větší, to se ještě uvidí. Při jakémkoliv nárůstu úrokových sazeb by Itálie měla zásadní problémy, a to je v podstatě jediný důvod, proč centrální banka nezvyšuje úrokové sazby. Potřebuje vyřešit Itálii, mít na to připravený nějaký plán B a jakmile to dořeší, teprve bude přistupovat k normalizaci úrokových sazeb směrem nahoru,“ domnívá se Bartoň.

Pilip si ale myslí, že současné problémy některých států eurozóny by neměly Česko odradit od vstupu, zejména proto, že je naše ekonomika na unijní navázána natolik, že jde spíše o politické rozhodnutí.

„Představa, že by se euro dostalo do vážnějších problémů, jako je hrozba bankrotu nějaké velké země, a Česká republika, protože má korunu, tak jí to nějak mine, je iluze. Česká republika už je plně vázána do eurozóny,“ míní bývalý ministr financí.

Podle něj země, které jsou uvnitř eurozóny, jsou pod jistým „ochranným deštníkem“, bez kterého by případná krize zasáhla Česko výrazněji, a navíc se mohou tyto země přímo podílet na řešení, ne jen trpět důsledky případné krize.

Vyčlenění nás před inflací neochránilo

V diskusi zazněla také otázka, zda by Česká republika měla tak vysokou inflaci, pokud by měla společnou měnu. I některé země eurozóny, jako je například Estonsko, ale bojují s vysokou inflací.

Ivan Pilip podotkl, že pobaltské země byly válečnou krizí zasaženy nejvýrazněji, podle něj ale vysoká inflace není argumentem proti přijetí společné měny. „Koruna nás před ničím neochránila. Máme korunu, samostatnou měnu, a inflace je kde? Vysoce nad průměrem Evropské unie,“ dodal bývalý ministr.

Bartoň si nemyslí, že by eurozóna chránila své členy před vyšší inflací. „Musíme srovnávat srovnatelné. Průměr často bude nižší, protože má v sobě i jižní křídlo, které nemůže tolik zvyšovat ceny. To byl jeden z důvodů, proč bylo Portugalsko uměle vyjmuto ze srovnávací báze pro Chorvatsko, protože se řeklo: tam jsou postiženi zrušením turistického ruchu během covidu a to způsobilo nízkou inflaci,“ konstatoval.

„Pokud jsou jižní státy započítávány do eura a stlačují průměr dolů, tak nemá žádná relativně dobře rostoucí východní země šanci ho porazit na inflační bázi,“ popisuje ekonom.

Podle něj mělo vliv, že jsme už do „covidového tunelu“ vstupovali s vysokou inflací. „Dnes nás ostatní neeurozónní evropské státy s inflací dohánějí a my jsme jen o několik měsíců napřed,“ uzavírá.