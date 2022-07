Euro se propadlo na nové dvacetileté minimum vůči dolaru, blízko paritě

Jednotná evropská měna se do této situace dostala kvůli obavám, že by se ekonomika kvůli energetické krizi mohla propadnout do recese. „Od začátku roku vůči dolaru oslabilo euro o třináct procent. V posledních týdnech tlačí měnu níže obavy z dodávek energií, horší ekonomický výhled a celkově vyšší averze k riziku na finančních trzích,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš.

Na největším plynovodu, kterým teče tato surovina z Ruska do Německa, v pondělí začala pravidelná údržba, jež má trvat deset dnů. Nicméně vlády, firmy a trhy se obávají, že Rusko odstávku plynovodu Nord Stream 1 může prodloužit, a prohloubit tak energetickou krizi na kontinentu a urychlit propad unijní ekonomiky.

Dopadům dosavadních protiruských sankcí či ekonomickým důsledkům odchodu od ruských energií se budou v úterý věnovat ministři financí zemí Evropské unie na zasedání v Bruselu. Ministři rovněž definitivně stvrdí zavedení eura v Chorvatsku od 1. ledna 2023.