Tchajwanci se hojně zapojují do výcvikových kurzů. Obavy z čínské invaze sílí

Výcvik probíhá v džungli, za náročných podmínek. Cíl kurzu je jasný – naučit se bránit svou vlast se zbraní. I když jeho frekventanti místo skutečných zbraní používají jen ty airsoftové, je jasné, že Tchajwanci chtějí být připraveni.

„Hodně lidí sleduje, co se děje na Ukrajině. Možná jste si mohli dříve myslet, že ve válce bojují jen vojáci proti vojákům. Ale teď je zřejmé, že to tak vůbec není. Někdy je potřeba, aby se i civilisté zapojili do pomocných prací. A pak se mohou stát pro nepřítele terčem, “ říká barista Paul Lai, jeden z účastníků výcvikového kurzu.

Mnoho Tchajwanců inspirovala odvaha a vytrvalost Ukrajinců. Ve stínu komunistické Číny se demokratický a pluralitní Tchaj-wan obává, že sám se může stát novou Ukrajinou Dálného východu. Proto je solidarita zdejších obyvatel s Ukrajinou silná. Pravidelně se tu konají protiválečné protesty.

Střelba a pohyb v bojové zóně

Najít volné místo ve výcvikovém kurzu není jednoduché. Poptávka podle organizátorů raketově vzrostla. Zájemci se učí střílet, probírají obrannou strategii i zásady chování v bojových zónách. Zapojují se muži i ženy nejrůznějších povolání.

„Mezinárodní společenství se sice zavázalo, že poskytne (Ukrajině) pomoc. Jenže ta nepřichází hned. Proto si myslím, že Tchajwanci musí umět, jak se sami chopit zbraní,“ uvedla inženýrka a účastnice výcviku Meng-hsuan.

Atmosféra je stále napjatá

Zájem roste i o kurzy první pomoci. Generální tajemník Tchajwanské společnosti paramediků Jack Chang říká, že spousta lidí má obavy z války na Ukrajině. „Začali se ptát sami sebe: Jsem civilista, jak mohu pomoci? Co mohu udělat pro sebe, svoji rodinu i ostatní?“ přibližuje.

To vše se děje v době, kdy se rétorika Číny vyostřuje. Peking uvádí, že nestrpí, aby Tchaj-wan formálně vyhlásil nezávislost. Do médií unikl záznam jednání čínských velitelů, kteří plánovali invazi. Americký prezident Joe Biden ale Pekingu pohrozil, že v případě čínské agrese Washington vojensky zasáhne. Těchto slov chtějí odhodlaní Tchajwanci využít.

Velice jasná a rychlá reakce Západu na invazi Ruska na Ukrajinu sloužila pro Peking jako vztyčený prst, že to samé by se mohlo stát i v případě invaze Číny na Tchaj-wan, uvedla v Horizontu ČT24 Kateřina Procházková z think tanku Sinopsis. „Pravděpodobně to Čínu na chvíli odstrašilo. Věřme, že na delší chvíli,“ dodala.