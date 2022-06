Bitva u Midwaye změnila kurz války v Pacifiku. Podívejte se, jak probíhala minutu po minutě

Dobytím Barmy zároveň přerušilo japonské impérium kriticky důležitou trasu, jíž Spojenci zásobovali čínský odpor. Teď bylo na čase posunout válku do další fáze a získat kontrolu nad ostrovy „na půl cesty“ k Americe.

Na jaře 1942 Spojené státy už půl roku bojují ve válce, která se do předchozího prosince zdánlivě týkala jen starého kontinentu. Po útoku na přístav Pearl Harbor na Havaji a následně na Filipíny je ale jasno, že Washington nemůže setrvat jen u materiální podpory evropských spojenců. Přímý útok na americkou půdu jasně ukázal, že se Hitlerův spojenec z Tokia nechce zastavit jen v Asii.

Past, která selhala

Plán zněl následovně: Flotila Kidó butai připluje na dostřel k ostrovům Midway. Poté, co si jí Američané všimnou a zaútočí s nepříliš připravenou flotilou –⁠ jak předpokládal Jamamoto –⁠ vypustí na americké obránce plnou sílu zkušeného japonského námořnictva, jehož zbytek bude čekat pět set kilometrů západně, mimo dosah amerických radarů. Šlo totiž o to neupozornit na sebe zbytek amerických sil v Pearl Harboru.

Podle některých historiků měla jako diverze fungovat současně probíhající invaze Japonců na Aleutské ostrovy, jež patří k americkému státu Aljaška. Jejich význam byl ve skutečnosti spíše symbolický než strategický, japonská noha tímto vpádem vstupovala přímo na území jednoho ze států USA.

Jakmile by past sklapla, následovala by pozemní invaze na Midway a sousední ostrovy. Japonsko by získalo důležitý strategický bod pro ovládnutí Pacifiku a případný budoucí útok na samotnou Havaj.

Celý plán měl ale, bohužel pro Japonce, zásadní chybu. Američané relativně krátce před tím prolomili japonské námořní šifry a o útoku na Midway tak dopředu věděli.

Zdrcující porážka Japonska

Jakmile se americká armáda o tokijských záměrech dozvěděla, rozhodli se proti nic netušícím Japoncům nasadit veškeré dostupné síly. Admirál Chester Nimitz proti císařskému námořnictvu shromáždil hned tři letadlové lodi: Yorktown, Enterprise a Hornet, všechny s těžkým doprovodem torpédoborců, křižníků a menších plavidel. Každá loď navíc disponovala více než sedmdesáti letadly.

Když potom japonská „návnada“, flotila Kidó butai, připlula k Midwayi, čekalo ji nepříjemné překvapení.

Takto probíhala bitva o Midway minutu po minutě: